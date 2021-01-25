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Москва

Подсчитана стоимость оборудования для начинающего блогера в TikTok 

Ferra.ru 19 минут назад
Начинающему блогеру в TikTok понадобится около 5 тысяч рублей на оборудование
Фото: Reuters
Специалисты сервиса объявлений «Авито» подсчитали, в какую сумму обойдётся специальное оборудование для начинающего TikTok-блогера.
Как утверждают в «Авито», человеку, желающему стать популярным в TikTok, понадобится примерно 4850 рублей. В эту сумму входят: кольцевая лампа; штатив; микрофон-петличка.
Кольцевая лампа в среднем стоит 1,6 тысячи рублей. Отмечается, что такие изделия подешевели: год назад они стоили вдвое дороже.
Штативы в среднем оценены в такую же сумму — около 1,8 тысячи рублей. Это оборудование тоже подешевело. Петличку можно купить за 1,45 тысячи рублей.
Продвинутые блогеры также покупают стабилизатор, софтобокс и зеркальную камеру. Весь набор для профессионального блогера в среднем будет стоить в 25,35 тысячи рублей.
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Интернет , Наука и техника
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