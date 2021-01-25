Интернет-компании оштрафуют за необоснованную блокировку пользователей

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Совете Федерации разрабатывают систему штрафов в отношении интернет-компаний, которые необоснованно блокируют пользователей. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков , передает "Интерфакс".

Он отметил, что сейчас много случаев блокировки со стороны таких приложений, как Instagram, Facebook, YouTube. По словам сенатора, в воскресенье, 24 января, заблокировали страницы главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина , в понедельник — олимпийской чемпионки Татьяны Навки за ее критику действий участников несанкционных акций.

"Они здесь столкнутся с нашим ответом", — подчеркнул Пушков на заседании комитета Совета Федерации по международным делам в понедельник, 25 января.

Он также добавил, что сейчас во многих государствах встречаются аналогичные проблемы, поэтому необходимо ускорить эту работу. Ранее сообщалось, что Twitter заблокировал аккаунт вакцины "Спутник V".