Интернет-компании оштрафуют за необоснованную блокировку пользователей

В Совете Федерации разрабатывают систему штрафов в отношении интернет-компаний, которые необоснованно блокируют пользователей. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, передает "Интерфакс".
Он отметил, что сейчас много случаев блокировки со стороны таких приложений, как Instagram, Facebook, YouTube. По словам сенатора, в воскресенье, 24 января, заблокировали страницы главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, в понедельник — олимпийской чемпионки Татьяны Навки за ее критику действий участников несанкционных акций.
"Они здесь столкнутся с нашим ответом", — подчеркнул Пушков на заседании комитета Совета Федерации по международным делам в понедельник, 25 января.
Он также добавил, что сейчас во многих государствах встречаются аналогичные проблемы, поэтому необходимо ускорить эту работу. Ранее сообщалось, что Twitter заблокировал аккаунт вакцины "Спутник V".