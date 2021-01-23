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В Германии издали сокращенную Библию для зумеров 

Мир24 и ещё 1 13 минут назад
В ФРГ выпустили «Базовую Библию» для зумеров
Фото: Mir24.tv / Алан Кациев
В Германии издали «Базовую Библию» — Священное писание, адаптированное для современной молодежи, сообщает DW.
Над переизданием работали 1100 человек, 40 из которых — переводчики с иврита и латыни. Специалисты стремились облегчить слог Библии и сделать его понятым для представителей поколения Z, которые нередко потребляют информацию в сжатых форматах.
Переводчики были обязаны сократить и адаптировать Библи без потери смысла, поэтому ее новая версия написана короткими предложениями. В них содержится не более 16 слов, однако присутствует множество сносок, которые помогут понять смысл писания. Авторы идеи предполагали, что зумеры, вероятнее всего, не знают о многих понятиях в Библии — например, географические названия или значение даров.

«Модернизация — это необходимость. Цель любого перевода Священного писания во всех религиях — достучаться до современного читателя», — подчеркнул религиовед из Билефельдского университета Михаэль Шмидель.

Книга уже доступна как в печатном, так и в электронном виде. Бумажное издание «Базовой Библии» лимитированного тиража стоит от 25 до 148 евро, однако цифровую версию можно получить бесплатно.
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Интернет , В мире , Германия
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