В ФРГ выпустили «Базовую Библию» для зумеров

Германии издали «Базовую Библию» — Священное писание, адаптированное для современной молодежи, сообщает DW.

Над переизданием работали 1100 человек, 40 из которых — переводчики с иврита и латыни. Специалисты стремились облегчить слог Библии и сделать его понятым для представителей поколения Z, которые нередко потребляют информацию в сжатых форматах.

Переводчики были обязаны сократить и адаптировать Библи без потери смысла, поэтому ее новая версия написана короткими предложениями. В них содержится не более 16 слов, однако присутствует множество сносок, которые помогут понять смысл писания. Авторы идеи предполагали, что зумеры, вероятнее всего, не знают о многих понятиях в Библии — например, географические названия или значение даров.

«Модернизация — это необходимость. Цель любого перевода Священного писания во всех религиях — достучаться до современного читателя», — подчеркнул религиовед из Билефельдского университета Михаэль Шмидель.