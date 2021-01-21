Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США

Руководство компании Twitter заблокировало учетную запись посольства Китая США после публикации сообщения, в котором объяснялась политика Пекина по вопросу Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР). Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg

По его сведениям, через сутки после публикации сообщения 7 января соцсеть скрыла твит из-за нарушений установленных правил, оставив на его месте примечание о том, что "этот твит больше недоступен".

"Мы приняли соответствующие меры по этому твиту за нарушение нашей политики относительно обесчеловечивания", — приводит агентство слова представителя Twitter.

При этом в результате соответствующих действий руководства компании на странице китайского посольства в соцсети начиная с 8 января больше не появлялось новых твитов, указывает агентство.

Ситуация в СУАР

Находящийся на северо-западе Китая СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны — уйгурами, большинство из которых исповедует ислам. По информации властей КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили объективные данные о том, что в исправительных лагерях СУАР могут противозаконно содержаться до 1 млн уйгуров. Управление предложило отправить наблюдателей в этот регион, выразив обеспокоенность по поводу сложившейся там ситуации.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. При этом в конце 2018 года они сообщили, что в регионе функционируют центры образования и профессиональной подготовки. По заявлению китайских официальных лиц, там содержатся попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица, которых обучают китайскому языку, основам письма, коммуникативным навыкам и основам законодательства КНР. Точное число содержащихся в этих центрах людей власти страны не называют.