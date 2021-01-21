TikTok в 2020 году стало лидером в App Store в России 

Приложение социальной сети TikTok в 2020 году стало лидером в AppStore для iPhone в России с самым высоким средним рейтингом за год и максимальным нахождением в топе, а WhatsApp — для iPad, сообщили РИА Новости в компании AppFollow, которая провела исследование топ-чартов приложений.

"В России, как, например, и в США, в App Store в категории Overall (все приложения) лидером бесплатных приложений для iPhone стал TikTok", — рассказали в AppFollow.

При этом в категории Overall среди кассовых приложений (бесплатные приложения, имеющие платные функции) победа у локальных сервисов — ivi (iPad) и VK (iPhone). Приложение соцсети "ВКонтакте" — VK — также лидирует и в категории "Социальные сети" вместе с "Одноклассниками" (iPad). В разделе "Социальные сети" среди бесплатных приложений самые высокие рейтинги у Telegram и WhatsApp.

"Региональное отличие видно и в ряде других категорий. Так, например, в бесплатных финансовых приложениях лидерство у Tinkoff (iPad) и "Сбербанк Онлайн" (App Store (iPhone)/Google Play). В топе в категории "Продуктивность" для iPhone дольше всего находилось приложение "Госуслуги", что обусловлено и социальными выплатами, и решением вопросов для тех, кто возвращался из других стран во время пандемии", — сообщили собеседники агентства.

Они добавили, что в категории "Покупки" среди бесплатных приложений лидером стал Wildberries.

В магазине Google Play в категории "Социальные сети" лидируют TikTok (среди бесплатных приложений) и VK (среди кассовых). В категории "Образование" лидером среди бесплатных приложений в Google Play стал "Яндекс. Переводчик", в категории "Финансы" — "Сбербанк", "Еда и напитки" — "Пятерочка".

В компании также отметили, что почти безусловным лидером в категории бесплатных бизнес-приложений стал Zoom, а игровых — Minecraft.

"Это был очень интересный год, в том числе и для рынка мобайла. Отсутствие привычной социализации и изменение традиционных занятий и "ритуалов" сместили фокус пользователей на приложения для онлайн-коммуникации; общения; развлечений; обучения; занятий спортом и ментальным здоровьем; "походов" в рестораны; шоппинга. Даже был период, когда дни рождения также стали проходить онлайн и для них создавались специальные приложения. Определились сильные лидеры не только в одной стране, но и в целом в мире", — отметил руководитель и сооснователь AppFollow Анатолий Шарифулин.

Компания AppFollow занимается мониторингом, оптимизацией приложений и работой с отзывами пользователей. Главный офис находится в Хельсинки, но вся команда работает удаленно. Сейчас сотрудниками компании являются более 70 человек из более чем 10 стран мира: России, Украины, Белоруссии, Финляндии, Ирландии, Великобритании, Польши, Чехии, Румынии и Казахстана. Летом 2020 года AppFollow привлек 5 миллионов долларов от фонда Nauta Capital при участии Vendep Capital и RTP Global, а также ряда бизнес-ангелов, включая ранних инвесторов компании.