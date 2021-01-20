Twitter заблокировал аккаунт Национальной ассамблеи Венесуэлы 

ТАСС: последние новости

ЮMoney ограничил переводы между физлицами и компаниями-нерезидентами

СК: для решения проблемы "слива" баз данных в Сеть нужен новый законодательный подход

Прием заявок на участие в программе "Земский учитель" стартовал в Подмосковье