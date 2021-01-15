Названы основные причины утечки данных россиян

Ошибки в работе сотрудников банков, различных ведомств и министерств являются основными причинами утечки без данных россиян в интернете. Об этом сообщил руководитель отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий СК РФ Константин Комарда в интервью ТАСС, полный текст которого будет опубликован в пятницу на сайте ведомства.

Он отметил, что вопрос утечки в "даркнет" сведений о паролях от личных кабинетов, данные банковских карт, счетах и остатках денежных средств на них, паспортах, номерах мобильных телефонов стоит сейчас остро.

"Низкий уровень компьютерной грамотности населения является благоприятной средой для деятельности злоумышленников. Добавить к этому недостаточное принятие мер компаниями по защите от внутренних и внешних киберугроз, ошибки в работе сотрудников, производящих утечки информации либо умышленное хищение баз данных, — и сведения о миллионах наших граждан оказываются в глобальной сети", — сказал Комарда.

Все слитые базы данных в основном продаются на специальных ресурсах в "даркнете".