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Москва

В СК назвали основные причины утечки данных россиян 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Названы основные причины утечки данных россиян
Фото: РИА Новости
Ошибки в работе сотрудников банков, различных ведомств и министерств являются основными причинами утечки без данных россиян в интернете. Об этом сообщил руководитель отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий СК РФ Константин Комарда в интервью ТАСС, полный текст которого будет опубликован в пятницу на сайте ведомства.
Он отметил, что вопрос утечки в "даркнет" сведений о паролях от личных кабинетов, данные банковских карт, счетах и остатках денежных средств на них, паспортах, номерах мобильных телефонов стоит сейчас остро.

"Низкий уровень компьютерной грамотности населения является благоприятной средой для деятельности злоумышленников. Добавить к этому недостаточное принятие мер компаниями по защите от внутренних и внешних киберугроз, ошибки в работе сотрудников, производящих утечки информации либо умышленное хищение баз данных, — и сведения о миллионах наших граждан оказываются в глобальной сети", — сказал Комарда.

Все слитые базы данных в основном продаются на специальных ресурсах в "даркнете".

"Это уже неоднократно продемонстрировали материалы наших расследований, когда слитые в сеть персональные данные использовались для подготовки и совершения особо тяжких преступлений. Для решения этой проблемы нужен комплексный подход, в том числе на законодательном уровне", — сказал глава отдела, отметив, что Следственный комитет участвует в этой работе.

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Интернет , Наука и техника , СКР , Москва
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