Названы основные причины утечки данных россиян

"Низкий уровень компьютерной грамотности населения является благоприятной средой для деятельности злоумышленников. Добавить к этому недостаточное принятие мер компаниями по защите от внутренних и внешних киберугроз, ошибки в работе сотрудников, производящих утечки информации либо умышленное хищение баз данных, — и сведения о миллионах наших граждан оказываются в глобальной сети", — сказал Комарда.
"Это уже неоднократно продемонстрировали материалы наших расследований, когда слитые в сеть персональные данные использовались для подготовки и совершения особо тяжких преступлений. Для решения этой проблемы нужен комплексный подход, в том числе на законодательном уровне", — сказал глава отдела, отметив, что Следственный комитет участвует в этой работе.