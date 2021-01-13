Австрийский министр осудила самоуправство соцсетей 

Соцсети не должны «самостоятельно решать, кому разрешено высказывать собственное мнение», заявила австрийский министр по делам Европы и конституции Каролине Эдтштадлер.

Эдтштадлер подчеркнула, что не выступает в защиту президента США Дональда Трампа , но осуждает удаление аккаунтов в соцсетях, поскольку демократия должна давать возможность высказывать критику и «разные мнения». По ее словам, «нельзя перекладывать на концерны» вопрос о блокировке «отдельных аккаунтов».

Ее спросили, следует ли отменить блокировку аккаунтов Трампа. Эдтштадлер заявила о необходимости «провести проверку». Как заявила министр, «если концерн, который, скажем, выступает в роли пятой власти в государстве, принимает такое решение, тогда это решение должно быть понятное и прозрачное», передает ТАСС

По словам Эдтштадлер, австрийские власти вынудили соцсети брать на себя ответственность и удалять только уголовно наказуемые комментарии. Интернет-платформы, по ее мнению, не могут «самостоятельно решать, кому разрешено высказывать собственное мнение».