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Австрийский министр осудила самоуправство соцсетей 

Деловая газета «Взгляд» 41 минуту назад
Австрийский министр осудила самоуправство соцсетей
Фото: ТАСС
Соцсети не должны «самостоятельно решать, кому разрешено высказывать собственное мнение», заявила австрийский министр по делам Европы и конституции Каролине Эдтштадлер.
Эдтштадлер подчеркнула, что не выступает в защиту президента США Дональда Трампа, но осуждает удаление аккаунтов в соцсетях, поскольку демократия должна давать возможность высказывать критику и «разные мнения». По ее словам, «нельзя перекладывать на концерны» вопрос о блокировке «отдельных аккаунтов».
Ее спросили, следует ли отменить блокировку аккаунтов Трампа. Эдтштадлер заявила о необходимости «провести проверку». Как заявила министр, «если концерн, который, скажем, выступает в роли пятой власти в государстве, принимает такое решение, тогда это решение должно быть понятное и прозрачное», передает ТАСС.
По словам Эдтштадлер, австрийские власти вынудили соцсети брать на себя ответственность и удалять только уголовно наказуемые комментарии. Интернет-платформы, по ее мнению, не могут «самостоятельно решать, кому разрешено высказывать собственное мнение».
Напомним, Twitter временно заблокировал личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт Трампа заблокировали Twitch и Snapchat. Позднее Twitter объявил о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Трампа.
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Интернет , В мире , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС , США
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