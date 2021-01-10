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В Telegram появился канал с постами Трампа 

News.ru 6 часов назад
В Telegram появился канал с постами Трампа
Фото: Reuters
В мессенджере Telegram появился канал с постами президента США Дональда Трампа из заблокированного аккаунта @realDonaldTrump в Twitter. Официального подтверждения о принадлежности канала действующему американскому лидеру нет.
Канал называется Donald J. Trump, и в настоящий момент число его подписчиков стремительно увеличивается. Сейчас таковых уже 326 449 человек. Последние посты Трампа в этом Telegram-канале датированы 8 января, в них говорится о том, что он не пойдёт на инаугурацию Джо Байдена, что он уверен в победе своих избирателей над демократическим электоратом в будущем, когда никто не сможет подвернуть их «несправедливому обращению».
Как сообщал NEWS.ru ранее, администрация Twitter на бессрочной основе заблокировала аккаунт президента США Дональда Трампа из опасений, что глава государства своими постами может «спровоцировать вспышки насилия» в стране.
Позднее Трамп сделал заявление, что действия Twitter не заставят его замолчать. Это сообщение было размещено в официальной учётной записи президента США @POTUS, после чего администрация сервиса удалила его и остальные записи.
Затем над Twitter поиздевался аккаунт предвыборного штаба. В нём была выложена фотография логотипа Twitter на фоне серпа и молота. В аккаунте также появились заявления Трампа. В ответ администрация Twitter заблокировала аккаунт штаба Трампа.
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Интернет , Наука и техника , Джозеф Байден , Дональд Трамп , США
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