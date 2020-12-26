WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах с нового года

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах с 1 января 2021 года. Об этом пишет Mirror.

Популярное приложение для общения не будет функционировать у пользователей на некоторых моделях, если они не обновят операционную систему до iOS 9 или Android 4.0.3. В первую очередь это касается iPhone 4 и более ранних моделей.

Если у вас iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 и iPhone 6S — все, что вам нужно сделать, чтобы WhatsApp заработал снова — это обновить программное обеспечение до iOS 9, уточняет издание.

Если вы владелец одного из этих смартфонов, рекомендуется сделать резервную копию переписок, чтобы не потерять важные данные.