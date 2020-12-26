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WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах с нового года 

РИА Новости 31 минуту назад
WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах с нового года
Фото: Reuters
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах с 1 января 2021 года. Об этом пишет Mirror.
Популярное приложение для общения не будет функционировать у пользователей на некоторых моделях, если они не обновят операционную систему до iOS 9 или Android 4.0.3. В первую очередь это касается iPhone 4 и более ранних моделей.
Если у вас iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 и iPhone 6S — все, что вам нужно сделать, чтобы WhatsApp заработал снова — это обновить программное обеспечение до iOS 9, уточняет издание.
Если вы владелец одного из этих смартфонов, рекомендуется сделать резервную копию переписок, чтобы не потерять важные данные.
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