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Москва

Microsoft сообщила об «интересном повороте» в расследовании кибератаки на США 

Деловая газета «Взгляд» 26 минут назад
Microsoft опубликовала любопытные данные по кибератаке на США
Фото: ТАСС
Программное обеспечение SolarWinds, которое использовалось для масштабной атаки на правительственные учреждения США, стало целью и других хакеров, сообщила компания Microsoft.
Как заявили в Microsoft, «при интересном повороте событий расследование взлома SolarWinds» выявило и другую вредоносную программу, оказывающую влияние на SolarWinds Orion. При этом в Microsoft полагают, что выявленное заражение SolarWinds Orion, вероятно, «не связано» с первым «взломом и используется другим злоумышленником», передает РИА «Новости».
Напомним, СМИ в США бездоказательно заявляли о причастности «российских хакеров» к атакам на правительственные учреждения США. Россия отвергла обвинения. В совместном заявлении офиса директора нацразведки США, ФБР и Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности не говорится о том, кто может стоять за хакерскими атаками. Избранный президент США Джозеф Байден заявил, что хакеры «похитили важную информацию» у «технологического сектора, у частного бизнеса и у правительственных ведомств США». Продукция компании SolarWind, в которой хакеры осуществили подмену кода, установлена на 18 тыс. компьютеров.
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Интернет , В мире , Джозеф Байден , ФБР , Microsoft , РИА Новости , США
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