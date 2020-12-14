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Москва

В Google назвали причину глобального сбоя 

Lenta.ru и ещё 36 1 час назад
В Google назвали причину глобального сбоя
Фото: Reuters
В Google назвали причину глобального сбоя, с которым столкнулись пользователи сервисов компании, в частности, поисковой системы Google, почтового сервиса GMail и видеохостинга YouTube. Об этом сообщает РИА Новости.
Причиной сбоя оказались технические неполадки. «Сегодня из-за проблем с квотой внутреннего хранилища произошел сбой системы аутентификации — сервисы, которые требуют от пользователей входа в систему, выдавали большой коэффициент ошибок», — сообщили агентству в пресс-службе компании.
Ранее 14 декабря сообщалось, что в работе сервисов компании Google произошел масштабный сбой. Пользователи Google, GMail, YouTube и других сервисов жаловались на то, что не могут зайти на сайт.
С проблемами в работе Google столкнулись в основном пользователи из Европы. Больше всего обращений поступило из Великобритании, Нидерландов, Италии, Германии, Польши и Испании. Воспользоваться поисковиком не смогли также из Москвы и Санкт-Петербурга. Вскоре работа сервисов была восстановлена.
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Интернет , Наука и техника , Google
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