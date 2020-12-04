YouTube назвал самые популярные видео 2020 года 

Видеохостинг назвал самые популярные ролики 2020 года. На первом месте стендап о правах человека, на втором — инструкция о том, как смастерить кормушку для птиц с защитой от белок, сообщает Deadline.
Лидирует получасовое видео комика Дейва Шаппелла, посвященное памяти Джорджа Флойда, за ним — ролик инженера и изобретателя Марка Роббера о том, как можно самостоятельно сделать кормушку для птиц с защитой от белок (в нем используются съемки скрытой камерой), замыкает тройку — пародия Алека Болдуина и Джима Керри на дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена.
На четвертой строчке — рассказ блоггера JeffreeStar о расставании, на пятой — видео о самом большом фейерверке стоимостью 600 тысяч долларов.
Также в десятку лучших вошли: признание визажиста Nikkie в том, что она трансгендер, монолог британского комика Рики Джервейса с обвинениями в адрес Голливуда (сейчас удален), серия роликов о стереотипах карантина и первый эпизод шоу "Some good news" Джона Красински о пандемии.
Самым популярным музыкальным видео стал клип "Life is good" проекта Future.