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YouTube назвал самые популярные видео 2020 года 

РИА Новости 55 минут назад
YouTube назвал самые популярные видео 2020 года
Фото: Reuters
Видеохостинг назвал самые популярные ролики 2020 года. На первом месте стендап о правах человека, на втором — инструкция о том, как смастерить кормушку для птиц с защитой от белок, сообщает Deadline.
Лидирует получасовое видео комика Дейва Шаппелла, посвященное памяти Джорджа Флойда, за ним — ролик инженера и изобретателя Марка Роббера о том, как можно самостоятельно сделать кормушку для птиц с защитой от белок (в нем используются съемки скрытой камерой), замыкает тройку — пародия Алека Болдуина и Джима Керри на дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена.
На четвертой строчке — рассказ блоггера JeffreeStar о расставании, на пятой — видео о самом большом фейерверке стоимостью 600 тысяч долларов.
Также в десятку лучших вошли: признание визажиста Nikkie в том, что она трансгендер, монолог британского комика Рики Джервейса с обвинениями в адрес Голливуда (сейчас удален), серия роликов о стереотипах карантина и первый эпизод шоу "Some good news" Джона Красински о пандемии.
Самым популярным музыкальным видео стал клип "Life is good" проекта Future.
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Комментарии 1
Интернет , Наука и техника , Джим Керри , Алек Болдуин , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Джордж Флойд , Голливуд , США
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