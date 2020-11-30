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Эксперт назвал отличия реальных отзывов от фальшивых 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Названы отличия реальных отзывов от фальшивых
Фото: © Depositphotos / pressmaster
При покупках в интернете многие обращают внимание на отзывы о товарах или услугах. При этом они могут быть как реальными, так и фальшивыми, написанными с целью очернить конкурента или прорекламировать свой товар. Доверять им безоглядно не следует, рассказал агентству "Прайм" заместитель генерального директора Аналитического центра НАФИ, эксперт проекта "Цифровой гражданин" Тимур Аймалетдинов.

"Один из критериев, на которые можно ориентироваться, например, при выборе какого-либо товара — количество отзывов о нем. Мнение одного или нескольких людей, даже если это реальные покупатели, может быть искаженным, однобоким, предвзятым. Чем больше отзывов и чем они разнообразнее, тем в большей степени к ним стоит прислушиваться", — отмечает эксперт.

Следует помнить, что позитивные отзывы люди оставляют реже, а негативные — чаще, поскольку мотивация "пожаловаться" выше, чем просто написать, что все хорошо. Поэтому скорее всего, объемные позитивные отзывы и краткие негативные с меньшей вероятностью окажутся достоверными.

"Если хочется получить более взвешенную картину о продукте — попробуйте запросить отзывы о нем у своих друзей, знакомых, похожих на вас по потребительскому профилю. Можно сделать это и "вживую", и, например, в соцсетях", — рекомендует Аймалетдинов.

Важно изучить и мнение профессионалов — продавцов-консультантов из торговых сетей и специалистов. Их оценка с большей вероятностью окажется полезной, заключил он.
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Интернет , Наука и техника , Москва
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