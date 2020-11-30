Названы отличия реальных отзывов от фальшивых

При покупках в интернете многие обращают внимание на отзывы о товарах или услугах. При этом они могут быть как реальными, так и фальшивыми, написанными с целью очернить конкурента или прорекламировать свой товар. Доверять им безоглядно не следует, рассказал агентству " Прайм " заместитель генерального директора Аналитического центра НАФИ, эксперт проекта " Цифровой гражданин " Тимур Аймалетдинов.

"Один из критериев, на которые можно ориентироваться, например, при выборе какого-либо товара — количество отзывов о нем. Мнение одного или нескольких людей, даже если это реальные покупатели, может быть искаженным, однобоким, предвзятым. Чем больше отзывов и чем они разнообразнее, тем в большей степени к ним стоит прислушиваться", — отмечает эксперт.

Следует помнить, что позитивные отзывы люди оставляют реже, а негативные — чаще, поскольку мотивация "пожаловаться" выше, чем просто написать, что все хорошо. Поэтому скорее всего, объемные позитивные отзывы и краткие негативные с меньшей вероятностью окажутся достоверными.

"Если хочется получить более взвешенную картину о продукте — попробуйте запросить отзывы о нем у своих друзей, знакомых, похожих на вас по потребительскому профилю. Можно сделать это и "вживую", и, например, в соцсетях", — рекомендует Аймалетдинов.

Важно изучить и мнение профессионалов — продавцов-консультантов из торговых сетей и специалистов. Их оценка с большей вероятностью окажется полезной, заключил он.