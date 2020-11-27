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В работе Spotify произошел сбой 

ТАСС 46 минут назад
В работе Spotify произошел сбой
Фото: Reuters
Проблемы в работе музыкального интернет-сервиса Spotify наблюдаются в пятницу по всему миру, в том числе в России. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Больше всего на сбой в работе сервиса жалуются в европейских странах, в частности, в Бельгии, Великобритании, Италии, Польше, Португалии. Менее активно отчеты о неполадках поступают из США и Азии (Малайзия, Индонезия и другие). Пользователи из России также информируют о проблемах в работе сервиса.
Большинство пожаловавшихся пользователей испытывают проблемы при прослушивании музыки онлайн (около 81%), еще 14% сообщивших о неполадках не могут зайти на сайт.
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Интернет , Наука и техника , ИТАР-ТАСС , Бельгия , Индонезия , Италия , Малайзия , Польша , Португалия , США , Великобритания
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