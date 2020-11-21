Как можно потерять деньги через голосовых помощников

Голосовые помощники способны не только облегчить общение россиян с современной техникой, но и невольно поспособствовать краже средств клиентов банков. О том, на какие хитрости идут злоумышленники и какие пробелы в работе искусственного интеллекта они используют, рассказала агентству "Прайм" председатель коллеги адвокатов "Сулим и партнеры" Ольга Сулим.
Первый шаг, на который идут мошенники — создание сайта-дублера, внешне очень похожего на сайт банка. Бывает, что в сеть запускается рекламный баннер с контактами "псевдобанка". И если обычный человек сможет отличить подделку, то алгоритму, который используется для голосовых помощников, это не под силу, указала адвокат.
"Голосовой помощник же не различает, кто и что конкретно рекламирует. Для него призывом к действию являются такие признаки как название банка, нахождение рекламы в топе, контакты. И когда произносится "Алиса, соедини меня с таким-то банком", набор номера порой осуществляется по найденному голосовым помощником телефону с сайта-копии банка", — объясняет Сулим.
Клиенты, слепо доверяющие своему "цифровому другу", не удосуживаются перепроверить его действия. Они не могут и предположить, что искусственный интеллект может ошибиться. Поэтому владелец телефона уверен, что на том конце провода именно сотрудник банка, а не обыкновенный аферист, указала она.
Затем все идет "по накатанной": клиента охмуряют при помощи хорошо знакомых всем методов социальной инженерии, выманивая у него данные карты и коды доступа, после чего снимают деньги, добавила адвокат.
"Чтобы уберечь свои деньги от мошенников, лучше не использовать голосового помощника для таких серьезных целей, как финансовые вопросы. Необходимо понимать, что это хоть и интеллект, но все-таки искусственный, с множеством недоработок и минусов", — резюмировала Сулим.