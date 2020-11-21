Как можно потерять деньги через голосовых помощников

Голосовые помощники способны не только облегчить общение россиян с современной техникой, но и невольно поспособствовать краже средств клиентов банков. О том, на какие хитрости идут злоумышленники и какие пробелы в работе искусственного интеллекта они используют, рассказала агентству " Прайм " председатель коллеги адвокатов "Сулим и партнеры" Ольга Сулим.

Первый шаг, на который идут мошенники — создание сайта-дублера, внешне очень похожего на сайт банка. Бывает, что в сеть запускается рекламный баннер с контактами "псевдобанка". И если обычный человек сможет отличить подделку, то алгоритму, который используется для голосовых помощников, это не под силу, указала адвокат.

"Голосовой помощник же не различает, кто и что конкретно рекламирует. Для него призывом к действию являются такие признаки как название банка, нахождение рекламы в топе, контакты. И когда произносится "Алиса, соедини меня с таким-то банком", набор номера порой осуществляется по найденному голосовым помощником телефону с сайта-копии банка", — объясняет Сулим.

Клиенты, слепо доверяющие своему "цифровому другу", не удосуживаются перепроверить его действия. Они не могут и предположить, что искусственный интеллект может ошибиться. Поэтому владелец телефона уверен, что на том конце провода именно сотрудник банка, а не обыкновенный аферист, указала она.

Затем все идет "по накатанной": клиента охмуряют при помощи хорошо знакомых всем методов социальной инженерии, выманивая у него данные карты и коды доступа, после чего снимают деньги, добавила адвокат.