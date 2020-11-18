Названы способы стать невидимым для всех в WhatsApp 

"Еще одна полезная функция здесь же: ползунок "Отчеты о прочтении". Если вы его снимаете, теперь никто не узнает, прочли ли вы сообщения. Впрочем, для вас эта функция также будет недоступна. В этом же окне можно управлять заблокированными контактами", — отмечает Бодров.