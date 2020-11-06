В WhatsApp появилась новая функция

Функция полноценной системы денежных переводов заработала внутри приложения WhatsApp. На данный момент ей могут воспользоваться жители Индии, говорится в сообщении компании.

Сервис тестировался с 2018 года, его запуск постоянно откладывался из-за того, что были сомнения относительно надежности хранения персональных данных. В основе функции лежит Единый платежный интерфейс (UPI) — система, которая позволяет совершать транзакции между 140 банками в режиме реального времени. Она внедрена в стране впервые.

Чтобы воспользоваться данной услугой, пользователь должен иметь счет в банке и дебетовую карту. При осуществлении операции каждый раз будет запрашиваться пин-код.