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В WhatsApp появилась система денежных переводов 

Мир24 1 час назад
В WhatsApp появилась новая функция
Фото: Reuters
Функция полноценной системы денежных переводов заработала внутри приложения WhatsApp. На данный момент ей могут воспользоваться жители Индии, говорится в сообщении компании.
Сервис тестировался с 2018 года, его запуск постоянно откладывался из-за того, что были сомнения относительно надежности хранения персональных данных. В основе функции лежит Единый платежный интерфейс (UPI) — система, которая позволяет совершать транзакции между 140 банками в режиме реального времени. Она внедрена в стране впервые.
Чтобы воспользоваться данной услугой, пользователь должен иметь счет в банке и дебетовую карту. При осуществлении операции каждый раз будет запрашиваться пин-код.
Ранее сообщалось, что WhatsApp внедрил функцию исчезающих сообщений. Благодаря этой опции послания будут автоматически удаляться спустя семь дней.
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Интернет , Наука и техника , Индия
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