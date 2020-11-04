Мошенники начали готовиться к атаке на клиентов AliExpress 

В последнее время специалисты по информационной безопасности наблюдают рост подозрительной активности в интернете. Они предупреждают о том, что злоумышленники могут готовить массовую атаку с использованием известного бренда.

«Почти за две недели мы обнаружили больше 20 новых подозрительных ресурсов по миру, в названии которых присутствует слово aliexpress. Это сайты-заглушки, которые пока не наполнены контентом и зарегистрированы на частное лицо на небольшой срок. Они могут использоваться злоумышленниками в будущем для реализации фишинговых и скам-схем», — рассказала РИА Новости аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Сидорина.

Обычная схема использования таких ресурсов — рассылка сообщений со ссылками на поддельные сайты. При попытке получить подарок или совершить покупку со скидкой через известную торговую площадку клиент станет жертвой мошенников, которые могут похитить данные его банковской карты и средства с нее. Эксперты считают, что эта мошенническая схема начнет активно действовать в последнюю неделю ноября, в преддверии «черной пятницы», или в конце января перед «киберпонедельником».