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Умер самый популярный в TikTok кот

Ura.Ru
1 час назад
Самого популярного в соцсети TikTok кота по имени Симба сбил автомобиль. Об этом рассказал его хозяин, автор канала simbachka Артем.
Умер самый популярный кот в TikTok
Фото: InstagramInstagram
«Всем привет, меня зовут Артем, я хозяин Симбы. Мне сложно снимать это видео. 20 октября примерно в 12:45 Симбочку сбила машина», — сказал блогер.
Он отметил, что удар был настолько сильный, что кот успел пробежать лишь несколько метров, вернуться в родной двор, где вырос, упал на землю и погиб.
«Ты был самым лучшим и добрым котиком. Я буду сильно скучать. Прощай Симбочка», — написал Артем.
Мужчина отметил, что кот был для него членом семьи, близким другом, самым умным и добрым. Также автор канала выложил видео, на котором несет цветы на могилу погибшего питомца. Он также добавил, что мама уже подарила ему нового котенка, который получил прозвище «Симбочка младший».
В аккаунте simbachka публиковались юмористические видео с участием кота Симбы. Артем озвучивал кота в роликах, которые собирали от 1,5 до 10 млн просмотров. На канал подписаны более 3,5 миллиона человек. За последние полгода Артем и Симба создали музыкальный альбом и мобильную игру с участием кота.
Ранее Forbes составил рейтинг самых богатых российских блогеров TikTok. Первое место занял 22-летний Рахим Абрамов, его доход оценивается в 10,47 миллионов рублей. На втором месте расположилась Дина Саева, которая смогла заработать в два раза меньше — 4,93 млн рублей. Замыкает тройку лидеров Алексей Савко с заработком 4,81 млн рублей. 23-летний молодой человек отличается тем, что его рост составляет 136 сантиметров.
Интернет,Наука и техника,Алексей Савко,Рахим Абрамов,Forbes,
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