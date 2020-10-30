Умер самый популярный кот в TikTok

Самого популярного в соцсети TikTok кота по имени Симба сбил автомобиль. Об этом рассказал его хозяин, автор канала simbachka Артем.

Фото: Instagram Instagram

«Всем привет, меня зовут Артем, я хозяин Симбы. Мне сложно снимать это видео. 20 октября примерно в 12:45 Симбочку сбила машина», — сказал блогер.

Он отметил, что удар был настолько сильный, что кот успел пробежать лишь несколько метров, вернуться в родной двор, где вырос, упал на землю и погиб.

«Ты был самым лучшим и добрым котиком. Я буду сильно скучать. Прощай Симбочка», — написал Артем.

Мужчина отметил, что кот был для него членом семьи, близким другом, самым умным и добрым. Также автор канала выложил видео, на котором несет цветы на могилу погибшего питомца. Он также добавил, что мама уже подарила ему нового котенка, который получил прозвище «Симбочка младший».

В аккаунте simbachka публиковались юмористические видео с участием кота Симбы. Артем озвучивал кота в роликах, которые собирали от 1,5 до 10 млн просмотров. На канал подписаны более 3,5 миллиона человек. За последние полгода Артем и Симба создали музыкальный альбом и мобильную игру с участием кота.