Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах Теперь в HD ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В Windows сломалась функция восстановления 

Lenta.ru и ещё 1 33 минуты назад
В Windows сломалась функция восстановления
Фото: ИГОРЬ САМОХВАЛОВ / ПГ
Пользователи Windows пожаловались на проблемы с функцией восстановления системы. Об этом сообщает издание TechRadar со ссылкой на отзывы в соцсетях и материалы Microsoft.
Проблема затронула компьютеры, работающие под управлением Windows 10 2004. Согласно отзывам, позволяющая откатить настройки ОС до предыдущей версии или полностью переустановить систему функция оказалась недоступна. Журналисты отметили, что обычно восстановление системы используется в случае, когда у Windows снижается производительность, возникают критические ошибки или ломается ПО оборудования.
На проблему уже обратили внимание специалисты компании, которые пообещали исправить ее в ближайшее время. В сообщении Microsoft говорится, что неполадка затрагивает небольшое количество пользователей и связана с потерей совместимости с некоторым оборудованием.
На момент написания заметки инженеры компании рекомендовали использовать обходной путь для запуска восстановления ОС. Для этого нужно запустить командную строку через меню «Пуск» от имени администратора и ввести команду «dism /online /cleanup-image /restorehealth». Далее следует перезагрузить компьютер и дождаться завершения процесса восстановления.
Ранее журналисты рассказали, что глобальное октябрьское обновление Windows привело к многочисленным сбоям на компьютерах. Как правило, проблема возникала с передачей изображения с ПК на монитор, а также неполадки с офисным оборудованием. Ряд пользователей сообщили о появлении «синего экрана смерти» (Blue Screen of Death, BSoD) после установки системного апдейта.
Видео дня. Блогер сжег свой Mercedes за 13 миллионов рублей
Последние новости
В Роспотребнадзоре спрогнозировали выход России на плато по коронавирусу В Роспотребнадзоре спрогнозировали выход России на плато по коронавирусу Путин обратился к НАТО Путин обратился к НАТО На крупных заводах Белоруссии начались акции протеста На крупных заводах Белоруссии начались акции протеста
Комментарии 3
Интернет , Наука и техника , Microsoft
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британцев «ошеломляет» число подлодок РФ в Атлантике
Британцев «ошеломляет» число подлодок РФ в Атлантике
В Германии назвали близкую к «мировому господству» страну
В Германии назвали близкую к «мировому господству» страну
Лавров обвинил ЕС в неспособности оценить ситуацию в мире
Лавров обвинил ЕС в неспособности оценить ситуацию в мире
Ученые хотят расширить охранную зону Шантарских островов
Ученые хотят расширить охранную зону Шантарских островов
Видео
Появилось видео пожара в нацпарке «Земля леопарда»
01:01
Появилось видео пожара в нацпарке «Земля леопарда»
Происшествия
Народная забастовка в Белоруссии попала на видео
03:09
Народная забастовка в Белоруссии попала на видео
В мире
Учения по противовоздушной обороне попали на видео
00:44
Учения по противовоздушной обороне попали на видео
Опубликовано видео избиения актера фильма «Т-34»
00:27
Опубликовано видео избиения актера фильма «Т-34»
Протесты против закона об абортах в Польше попали на видео
04:02
Протесты против закона об абортах в Польше попали на видео
Байден перепутал Трампа с Джорджем Бушем и попал на видео
00:27
Байден перепутал Трампа с Джорджем Бушем и попал на видео
Акции солидарности студентов белорусских вузов попали на видео
00:55
Акции солидарности студентов белорусских вузов попали на видео
В России введут химическую кастрацию
01:14
В России введут химическую кастрацию
Происшествия
Актера фильма «Т-34» избили на глазах жены и сына
00:27
Актера фильма «Т-34» избили на глазах жены и сына
Происшествия
На Луне нашли воду
00:50
На Луне нашли воду
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение