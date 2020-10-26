Facebook призвали запретить антиисламский контент

"Учитывая распространение насилия и диффамации на платформах социальных сетей, я прошу вас ввести аналогичный запрет на исламофобию и ненависть к исламу в Facebook, который вы ввели раннее [в отношении записей, в которых содержится отрицание] Холокоста", — говорится в тексте обращения.

По словам Хана, в разных частях мира происходит "погром" мусульман. В частности, он упомянул публикацию карикатур на пророка Мухаммеда во Франции, притеснение мусульман в ряде стран, а также "антимусульманские законы" в Индии.

Как утверждает глава пакистанского правительства, ислам во Франции стал "ассоциироваться с терроризмом".

"Это (публикация карикатур — прим. ТАСС) приведет к дальнейшей поляризации и маргинализации мусульман во Франции", — добавил он.