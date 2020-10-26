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Премьер Пакистана призвал Facebook блокировать исламофобский контент 

ТАСС 1 час назад
Facebook призвали запретить антиисламский контент
Фото: ТАСС
Премьер-министр Пакистана Имран Хан обратился к главе компании Facebook Марку Цукербергу с просьбой запретить размещение в одноименной соцсети публикаций, содержащих антиисламскую риторику. Текст письма премьер опубликовал в воскресенье на своей странице в Twitter.

"Учитывая распространение насилия и диффамации на платформах социальных сетей, я прошу вас ввести аналогичный запрет на исламофобию и ненависть к исламу в Facebook, который вы ввели раннее [в отношении записей, в которых содержится отрицание] Холокоста", — говорится в тексте обращения.

По словам Хана, в разных частях мира происходит "погром" мусульман. В частности, он упомянул публикацию карикатур на пророка Мухаммеда во Франции, притеснение мусульман в ряде стран, а также "антимусульманские законы" в Индии.
Как утверждает глава пакистанского правительства, ислам во Франции стал "ассоциироваться с терроризмом".

"Это (публикация карикатур — прим. ТАСС) приведет к дальнейшей поляризации и маргинализации мусульман во Франции", — добавил он.

Вечером 16 октября во французском городе Конфлан-Сент-Онорин было совершено нападение на учителя Самюэля Пати. Террорист атаковал его поблизости от школы, где тот преподавал историю и географию. Ранее на уроке, посвященном свободе слова, он продемонстрировал детям карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные журналом "Шарли эбдо". Преступник перерезал учителю горло.
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Комментарии
Интернет , Наука и техника , Марк Цукерберг , Имран Хан , Charlie Hebdo , ИТАР-ТАСС , Пакистан
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