«Экран смерти»: обновление Windows 10 признали опасным

Два актуальных обновления для операционной системы Windows 10 принесли с собой больше проблем, чем пользы, заявляют недовольные пользователи. Сообщается, что устанавливается апдейт с трудом, а после вызывает сбои в системе, включая печально известный "синий экран смерти".

Обновление Windows 10, вышедшее 13 октября, вызывает ряд проблем в работе системы, пишет портал TechRadar. На многочисленные сбои жалуются пользователи специализированного портала Microsoft , а также форума Reddit.

Речь идет об апдейтах KB4579311 и KB4577671. Они были выпущены для устранения некоторых ошибок и уязвимостей в Windows, но, по мнению клиентов компании, только ухудшили ситуацию.

Прежде всего, многие пользователи пожаловались на невозможность закончить установку обновления — она просто зависала в процессе. Некоторым пришлось «лечить» проблему перезагрузкой. Один из юзеров Reddit заявил, что прождал десять часов, прежде чем установка завершилась.

Однако после загрузки ситуация не улучшилась. Владельцы компьютеров на базе Windows 10 столкнулись с бесконечной перезагрузкой, «крашем» системы и «синим экраном смерти», неработающим файловым менеджером, а также проблемами со звуком и подключенными принтерами.

«Кажется, что это очередной кошмарный апдейт для Windows 10. Будем надеяться, что Microsoft скоро его исправит», — пишет TechRadar.

До этого времени портал рекомендует заблокировать автоматические обновления системы, чтобы не дать KB4579311 и KB4577671 начать установку без вашего ведома.

Последний раз пользователи Windows 10 массово жаловались на неудачный апдейт под названием «версия 2004» в мае текущего года.

Прежде всего, после установки обновления некоторые юзеры заявили о невозможности подключить свыше одного устройства с помощью Bluetooth. Оказалось, что новая версия несовместима с некоторыми драйверами Realtek Bluetooth.

Кроме того, были зафиксированы жалобы на аудиодрайвер Conexant. Сообщалось, что несовместимость между ним и обновлением приводит к «синему экрану смерти». «Синий экран» вызывали и док-станции Thunderblock. Также наблюдалась проблема с мониторами с поддержкой технологии VRR [переменная частота обновления изображения], если в системе используется интегрированная графика Intel

В следующем месяце Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) США предупредило пользователей Windows 10 о появлении программы, эксплуатирующей уязвимость операционной системы.

Речь идет об уязвимости под названием CVE-2020-0796, также известной как SMBGhost или CoronaBlue. Она затрагивает версию сетевого протокола передачи данных Microsoft Server Message Block 3.1.1 (SMBv3). О ней стало известно в марте — тогда же Microsoft выпустила патч, который ее устраняет.

Однако, как выяснило CISA, в Сети появился эксплойт для SMBGhost, позволяющий удаленно выполнить вредоносный код.

Чтобы предотвратить очередную киберпандемию вроде WannaCry, которая может затронуть весь мир, агентство по кибербезопасности США призвало всех владельцев Windows 10 проверить последние обновления и немедленно установить нужный патч, чтобы не допустить вероятного заражения.