Во «ВКонтакте» изменили логотип

Соцсеть «ВКонтакте» изменила логотип, теперь вместо привычного приглушённо синего тона платформа использует ярко синий квадрат, а также добавляет написанное новым шрифтом название проекта, сообщила пресс-служба ВК.

«ВКонтакте обновляет фирменный стиль: изменилась десктопная версия, представлен новый логотип и собственный шрифт», — сообщили в пресс-службе ВК.

Масштабное изменение логотипа соцсеть делала в 2012 году. Тогда вместо прямоугольника с вписанным в него названием соцсеть стала использовать приглушённо синий квадрат с буквами VK, позднее этот логотип незначительно менялся в 2016 году. Теперь соцсеть решила вернуться к отображению полного названия, но уже другим шрифтом.