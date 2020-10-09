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Во «ВКонтакте» решили изменить логотип 

Rambler News Service и ещё 1 48 минут назад
Во «ВКонтакте» изменили логотип
Фото: РИА Новости
Соцсеть «ВКонтакте» изменила логотип, теперь вместо привычного приглушённо синего тона платформа использует ярко синий квадрат, а также добавляет написанное новым шрифтом название проекта, сообщила пресс-служба ВК.

«ВКонтакте обновляет фирменный стиль: изменилась десктопная версия, представлен новый логотип и собственный шрифт», — сообщили в пресс-службе ВК.

Масштабное изменение логотипа соцсеть делала в 2012 году. Тогда вместо прямоугольника с вписанным в него названием соцсеть стала использовать приглушённо синий квадрат с буквами VK, позднее этот логотип незначительно менялся в 2016 году. Теперь соцсеть решила вернуться к отображению полного названия, но уже другим шрифтом.

«Увидеть новый логотип ВКонтакте можно будет в свежем дизайне vk.com. Иконки здесь стали ярче и лаконичнее, а шапка сайта сменила синий цвет на белый — оформление платформы унифицируют, чтобы на всех устройствах ВКонтакте выглядела похоже и узнаваемо», — отметили в ВК.

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