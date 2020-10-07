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Пользователи Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера 

RT на русском и ещё 6 53 минуты назад
Пользователи Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера
Фото: © REUTERS/Ilya Naymushin
Пользователи Telegram из ряда стран, в том числе России, сообщают о сбое в работе мессенджера. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения на интернет-ресурсах.
Так, перебои в работе были зафиксированы примерно в 02:58 мск.
Наибольшее число неполадок в работе Telegram фиксируется в России, на Украине, в Италии, Германии и других странах.
Самыми частыми проблемами указываются невозможность подключения к мессенджеру (83%) и проблемы с отправкой сообщений (16%).
25 сентября пользователи ряда стран также сообщили о сбоях в работе Telegram.
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Интернет , Общество
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