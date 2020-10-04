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В работе Telegram произошел сбой 

РИА Новости и ещё 17 1 час назад
Telegram «упал»
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Пользователи Telegram из ряда стран, включая Россию, сообщают о сбое в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По данным портала, перебои в работе мессенджера начались около 23.43 мск. Больше всего жалоб поступает на невозможность подключения к мессенджеру (91%) и проблемы с отправкой сообщений (8%).
Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
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Интернет , Общество , Павел Дуров
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