В Android 11 нашли критическую ошибку

Новая версия операционной системы Android спровоцировала проблемы у ряда пользователей. Обновление вызвало у владельцев смартфонов неполадки в меню многозадачности, как сообщает портал 9to5Google.

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В одиннадцатой версии Android загрузка списка одновременно запущенных приложений осложнена тем, что переключение между ними занимает до трех секунд. Периодически этот процесс сопровождается черным экраном.

Пока эта проблема подтверждена на первых смартфонах, получивших апдейт – устройствах Google Pixel и Pixel 4a.

Google подтвердили неисправность на системном уроне. Эксперты технологического гиганты объявили, что исправят ошибку, однако не уточняется, когда пользователи получат улучшенную версию ОС.