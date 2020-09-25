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В Android 11 нашли критическую ошибку

Москва24иещё 3
55 минут назад
Новая версия операционной системы Android спровоцировала проблемы у ряда пользователей. Обновление вызвало у владельцев смартфонов неполадки в меню многозадачности, как сообщает портал 9to5Google.
В Android 11 нашли критическую ошибку
Фото: Москва24Москва24
В одиннадцатой версии Android загрузка списка одновременно запущенных приложений осложнена тем, что переключение между ними занимает до трех секунд. Периодически этот процесс сопровождается черным экраном.
Пока эта проблема подтверждена на первых смартфонах, получивших апдейт – устройствах Google Pixel и Pixel 4a.
В Google подтвердили неисправность на системном уроне. Эксперты технологического гиганты объявили, что исправят ошибку, однако не уточняется, когда пользователи получат улучшенную версию ОС.
Android 11 был представлен в начале сентября 2020 года. Помимо фирменных смартфонов компании Google, обновление также получили OnePlus 8 и 8 Pro, но только в определенных странах.
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