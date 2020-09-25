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Рамблеру 24 года: вспоминаем о самом важном 

Рамблер 13 минут назад
Рамблеру 24 года: вспоминаем о самом важном
Фото: Рамблер
Сегодня Рамблеру исполняется 24 года. Всё это время мы создаем полезные сервисы, отбираем для вас самые интересные новости, а помогаете в этом вы — наши друзья. В этот день мы вспоминаем, как вместе с вами провели этот непростой и запоминающийся год.
Еще до боя Курантов мы знали, что этот год не будет похож на остальные. Вся страна следила за новостями из Китая, Европы и ждала, что эпидемия коронавируса коснется и России. Информационный поток нарастал как снежный ком, а Рамблер вместе с вами в реальном времени следил за развитием событий, выбирал важное, боролся с фейками. В марте главную страницу портала посетили более 64 миллионов человек. Это стало новым рекордом для Рамблера.
Вы оставались с нами в самый сложный период эпидемии коронавируса. После введения пропускного режима в Москве Рамблер мгновенно создал простой и очень полезный генератор SMS для пропусков. С момента запуска сервиса и до снятия жестких ограничений мы помогли оформить почти полмиллиона пропусков.
Вместе с вами мы считали часы и дни самоизоляции и мечтали, что должны сделать сразу после снятия ограничений. Так, мы в Рамблере создали игру, в которой вы могли сравнить продолжительность самоизоляции с длительностью самых разных событий, от преодоления марафона до просмотра всех сезонов Санта-Барбары.
Мы верили, что однажды жизнь обязательно вернется в привычное русло. Чтобы предсказания наших читателей об окончании пандемии не пропадали зря, Рамблер запустил сервис ставок на новости. Каждый, кто хочет проверить свою интуицию, теперь может сделать прогноз на будущее различных политических, социальных и спортивных событий. Лучшие из лучших уже вписали свои имена в верхние строчки рейтинга игроков.
В этом году весь мир понял, что самые важные события могут начинаться в самых незаметных уголках планеты. Мы создаем новостную картину дня в самом прямом смысле — теперь новости показаны на карте мира. Вы сможете найти подборку публикаций на Рамблер/новостях практически для любой точки Земли.
Мы искали новые способы рассказать о ключевых новостях. Летом Рамблер запустил новостной аудиоподкаст «Рамблер, какие новости?», где в течение нескольких минут слушатели узнают о главных событиях дня. В будние дни подписчики подкаста слышат голос нашего неутомимого ведущего Никиты Нелюбина, а в выходные его сменяет искусственный интеллект Валера. Всего за несколько дней «Рамблер, какие новости?» попал в топ лучших подкастов на многих стриминговых сервисах, и за это мы хотим поблагодарить вас — читателей и слушателей Рамблера! С начала лета подкаст прослушали более 500 000 раз.
А еще мы поняли, как здорово говорить друг с другом, слушать и быть услышанным. Наш астрологический сервис Рамблер/гороскопы подружился с голосовым помощником Алиса от Яндекса. Навык «Рамблер/гороскопы» появился в умных колонках с Алисой, смартфонах и в настольном Яндекс. Браузере. Теперь вы можете не только читать, но и слушать любые гороскопы и астрологические календари от Рамблер/гороскопов. Просто скажите: «Алиса, включи навык Рамблер/гороскопы».
Этот год заставил всех нас взглянуть по-новому на привычные вещи. Так мы решили полностью переосмыслить внешний вид электронной почты для смартфонов, сделав ее похожей на ленту социальной сети. Новая мобильная Рамблер/почта стала самым крутым обновлением сервиса за 20 лет его жизни. Вместо традиционного списка писем пользователи Рамблер/почты видят карточки-превью, а работа с письмами стала похожа на просмотр ленты постов.
В попытках прорваться сквозь информационный шум до по-настоящему важных вещей мы научились фильтровать ненужное. Пользователи Рамблера и других площадок Rambler Group, среди которых в том числе Газета.ru, Lenta.ru и Чемпионат, получили возможность полностью убрать рекламу на всех наших сайтах разом. Единая подписка на отключение рекламы за 65 рублей в месяц сделала работу с нашими проектами легкой и приятной, как никогда прежде.
Спасибо вам, друзья, что выбираете Рамблер!
Дружба, проверенная временем — самая крепкая.
Интернет , Никита Нелюбин , Яндекс , Газета.Ru , Lenta.ru , Китай , Москва
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