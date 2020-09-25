Рамблеру 24 года: вспоминаем о самом важном

Сегодня Рамблеру исполняется 24 года. Всё это время мы создаем полезные сервисы, отбираем для вас самые интересные новости, а помогаете в этом вы — наши друзья. В этот день мы вспоминаем, как вместе с вами провели этот непростой и запоминающийся год.

Еще до боя Курантов мы знали, что этот год не будет похож на остальные. Вся страна следила за новостями из Китая , Европы и ждала, что эпидемия коронавируса коснется и России . Информационный поток нарастал как снежный ком, а Рамблер вместе с вами в реальном времени следил за развитием событий, выбирал важное, боролся с фейками. В марте главную страницу портала посетили более 64 миллионов человек. Это стало новым рекордом для Рамблера.

Вы оставались с нами в самый сложный период эпидемии коронавируса. После введения пропускного режима в Москве Рамблер мгновенно создал простой и очень полезный генератор SMS для пропусков . С момента запуска сервиса и до снятия жестких ограничений мы помогли оформить почти полмиллиона пропусков.

Вместе с вами мы считали часы и дни самоизоляции и мечтали, что должны сделать сразу после снятия ограничений. Так, мы в Рамблере создали игру, в которой вы могли сравнить продолжительность самоизоляции с длительностью самых разных событий, от преодоления марафона до просмотра всех сезонов Санта-Барбары.

Мы верили, что однажды жизнь обязательно вернется в привычное русло. Чтобы предсказания наших читателей об окончании пандемии не пропадали зря, Рамблер запустил сервис ставок на новости . Каждый, кто хочет проверить свою интуицию, теперь может сделать прогноз на будущее различных политических, социальных и спортивных событий. Лучшие из лучших уже вписали свои имена в верхние строчки рейтинга игроков.

В этом году весь мир понял, что самые важные события могут начинаться в самых незаметных уголках планеты. Мы создаем новостную картину дня в самом прямом смысле — теперь новости показаны на карте мира . Вы сможете найти подборку публикаций на Рамблер/новостях практически для любой точки Земли.

Мы искали новые способы рассказать о ключевых новостях. Летом Рамблер запустил новостной аудиоподкаст «Рамблер, какие новости?» , где в течение нескольких минут слушатели узнают о главных событиях дня. В будние дни подписчики подкаста слышат голос нашего неутомимого ведущего Никиты Нелюбина , а в выходные его сменяет искусственный интеллект Валера . Всего за несколько дней «Рамблер, какие новости?» попал в топ лучших подкастов на многих стриминговых сервисах, и за это мы хотим поблагодарить вас — читателей и слушателей Рамблера! С начала лета подкаст прослушали более 500 000 раз.

А еще мы поняли, как здорово говорить друг с другом, слушать и быть услышанным. Наш астрологический сервис Рамблер/гороскопы подружился с голосовым помощником Алиса от Яндекса Навык «Рамблер/гороскопы» появился в умных колонках с Алисой, смартфонах и в настольном Яндекс. Браузере. Теперь вы можете не только читать, но и слушать любые гороскопы и астрологические календари от Рамблер/гороскопов. Просто скажите: «Алиса, включи навык Рамблер/гороскопы».

Этот год заставил всех нас взглянуть по-новому на привычные вещи. Так мы решили полностью переосмыслить внешний вид электронной почты для смартфонов, сделав ее похожей на ленту социальной сети. Новая мобильная Рамблер/почта стала самым крутым обновлением сервиса за 20 лет его жизни. Вместо традиционного списка писем пользователи Рамблер/почты видят карточки-превью, а работа с письмами стала похожа на просмотр ленты постов.

В попытках прорваться сквозь информационный шум до по-настоящему важных вещей мы научились фильтровать ненужное. Пользователи Рамблера и других площадок Rambler Group, среди которых в том числе Газета.ru, Lenta.ru и Чемпионат, получили возможность полностью убрать рекламу на всех наших сайтах разом. Единая подписка на отключение рекламы за 65 рублей в месяц сделала работу с нашими проектами легкой и приятной, как никогда прежде.

Спасибо вам, друзья, что выбираете Рамблер!

Дружба, проверенная временем — самая крепкая.