«Интернет приносит не только пользу»

Чтобы стать жертвой мошенников, не обязательно даже иметь деньги: иногда недобросовестные граждане с помощью различных манипуляций вынуждают людей брать кредиты и оставляют их в глубоком минусе. В последние годы число киберпреступлений растет, а сами преступники придумывают все новые и новые способы обмана. Как россиян защищают от мошенников в интернете — в материале «Ленты.ру».

Modus operandi

Интернет упростил многие сферы жизни людей и избавил от многих бесполезных действий. В то же время он существенно упростил жизнь мошенникам, дав возможность совершать преступления дистанционно. Злоумышленникам редко нужно что-то, кроме телефона и доступа к интернету. При этом риски непосредственно в процессе «работы» для них минимальны: если собеседник не поверил в то, что ему нужно срочно перевести все свои деньги на «резервный счет», можно нахамить, бросить трубку и продолжить обзвон.

Перечислить все виды мошенничества в интернете — почти невыполнимая задача: преступники регулярно придумывают новые и новые способы обмана. Одним из последних стало мошенничество с помощью QR-кодов. Жертва такого обмана рассказала в сюжете для Первого канала, что достала из почтового ящика листовку с объявлением. В тексте утверждалось, что она получит скидку в магазине, если отсканирует QR-код. Выполнив действия из инструкции, женщина получила сообщение от банка о том, что с ее счета были списаны все деньги.

Преступники годами используют и ставшие уже классическими способы. К примеру, продают на сайтах бесплатных объявлений или в интернет-магазинах товары и пропадают, получив оплату от несостоявшегося клиента. Мошенники продолжают использовать сайты-двойники и фишинговые ссылки. Иногда они продают билеты в несуществующие VIP-кинотеатры, обещают компенсации или предлагают бесплатные услуги — правда, чтобы ими воспользоваться, нужно ввести данные банковской карты. Таким продавцам близки по духу и так называемые инфоцыгане — люди, которые чаще всего называют себя бизнес-тренерами и продают курсы по успешной жизни. Они обещают клиентам мгновенное богатство, которое буквально свалится к ним в руки, если они возьмут кредит и оплатят курсы своего гуру.

Однако один из самых популярных способов мошенничества — это звонок от имени сотрудника банка. Для большей достоверности мошенники часто используют программы подмены номеров и звонят как будто с номера банка — так возрастает вероятность того, что будущая жертва поверит в обман. Дальнейшая часть сюжета вариативна: одни киберпреступники стараются узнать данные карты, включая трехзначный код, чтобы совершать по ней покупки, другие стремятся сменить привязанный к карте номер телефона и завладеть кабинетом онлайн-банка своей жертвы, а третьи уверяют собеседника, что он в ближайшее время лишится всех своих денег, если не переведет их на «безопасный счет».

Портрет жертвы

Некоторые считают, что жертвами мошенников становятся только пожилые люди, которым зачастую сложнее ориентироваться в информационном пространстве. В действительности это не так. Составить усредненный портрет жертвы вряд ли возможно, потому что деньги злоумышленникам переводят и пенсионеры, и студенты, и граждане средних лет.

Чтобы ввести человека в заблуждение, преступники активно используют данные социальной инженерии и различные психологические приемы. Например, во время звонков они, представляясь сотрудниками банка, деловито обращаются к человеку по имени и отчеству, а затем сообщают, что заметили подозрительные транзакции. Потенциальная жертва оказывается в положении, когда времени на раздумья практически нет. Лжебанкиры утверждают, что единственный способ не потерять деньги — это сию же минуту перевести их на «резервный счет». При этом они выстраивают разговор таким образом, что у собеседников не остается никаких сомнений в том, что им позвонил настоящий сотрудник банка.

Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Многие люди, попавшиеся на удочку преступников, затем признавались, что во время звонка не совсем отдавали себе отчет в том, что делали. Осознание того, что их обманули, приходило тогда, когда деньги со счета были уже списаны.

Ни у кого нет сомнений в том, что в преступлениях виноваты мошенники, однако то, что россияне продолжают становиться их жертвами, некоторые специалисты связывают с уровнем цифровой грамотности в стране. Этим термином называют совокупность знаний и умений, нужных для безопасного и эффективного использования интернета и технологий.

Что такое цифровая грамотность

При определении уровня цифровой грамотности обычно учитывают несколько показателей. В первую очередь это информационная грамотность, то есть способность искать информацию в интернете, работать с различными видами данных и оценивать достоверность сообщений в сети. Во-вторых, коммуникативная грамотность — навык, который позволяет использовать различные сервисы для общения. Еще одна составляющая — это способность создавать и редактировать контент, а также понимание того, как работает авторское право. Четвертый пункт — это цифровая безопасность, а пятый — навыки решения проблем в цифровой среде.

Исследования уровня цифровой грамотности россиян показывают весьма противоречивые результаты. К примеру, по данным аналитического центра НАФИ, высоким уровнем цифровой грамотности обладают 27 процентов россиян, хотя за последние несколько лет это число выросло примерно на один процент.

При этом в исследовании отмечается, что лучше всего россияне освоили именно коммуникативную грамотность: ее уровень оказался выше, чем у других подиндексов. Специалисты НАФИ также обнаружили, что самыми низкими показателями обладают жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а самыми высокими — Северо-Западного. Уровень коммуникативной грамотности также менялся в зависимости от возраста респондентов: выше всего он оказался у людей до 44 лет.

В то же время исследование Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики показало, что цифровые навыки развиты выше базовых только у 12 процентов россиян. В Нидерландах, Финляндии, Великобритании и Дании этот показатель достигает 50 процентов.

На базовом уровне эти навыки развиты у 24 процентов жителей России, еще у 39 процентов — на уровне ниже базового. Остальные респонденты либо не обладают цифровыми навыками вовсе, либо не использовали интернет в течение трех месяцев до участия в исследовании. В той или иной степени интернетом владеют более 70 процентов россиян, по этому показателю Россия находится примерно на одном уровне с Румынией, Италией, Грецией, Португалией, Венгрией и Польшей.

При этом многие россияне понимают, что отсутствие цифровой грамотности — это проблема. И дело здесь не только в том, что они становятся легкой жертвой для мошенников. Многие (около 65 процентов участников исследования Высшей школы экономики) опасаются, что набирающая обороты цифровизация приведет к сокращению сотрудников в их организациях. Почти каждый четвертый опрошенный считает, что рискует остаться без работы, если не будет повышать уровень цифровой грамотности.

Риски и угрозы

В России существует несколько проектов, которые помогают справиться с этой задачей. К примеру, в 2019 году Лига безопасного интернета получила грант президента России для организации всероссийской акции «Месяц безопасного интернета». Директор Лиги, член Общественной палаты , директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина подчеркнула, что очень важно рассказывать людям о том, с какими рисками они могут столкнуться в интернете. Среди системных вызовов она назвала мошенничество, фишинг, кражу персональных данных, а также сообщества с деструктивным контентом.

По ее словам, акция «Месяц безопасного интернета» в этом году прошла во второй раз в десяти регионах. Участникам мероприятия давали уроки о том, как вести себя в сети. Школьники узнали, как безопасно пользоваться интернетом, а учителя — как говорить с детьми о тех угрозах и рисках, с которыми они могут столкнуться в сети.

«Такая профилактическая работа должна проводиться по всей стране. Безусловно, со временем такие уроки должны войти в программу общеобразовательных школ», — уверена Мизулина.

Повышать уровень цифровой подкованности можно, например, в рамках уроков обществознания, ОБЖ или информатики, предлагает директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников

Еще с одной инициативой выступила АНО «Цифровая экономика». Вместе с Минцифры и крупнейшими технологическими компаниями (в их числе «Яндекс» Mail.ru Group ) они проводят «Урок цифры» — образовательный онлайн-проект, с помощью которого дети могут узнать о кибербезопасности, искусственном интеллекте и о том, как не стоит вести себя в социальных сетях.

Повысить уровень цифровой грамотности россиянам также помогает РОЦИТ. Они проводят «Цифровой диктант» — акцию, благодаря которой можно не только узнать свой уровень владения технологиями, но и получить рекомендации по тому, как совершенствовать свои навыки. Только в 2020 году в «Цифровом диктанте» поучаствовали 330 тысяч человек, решивших протестировать свое владение интернетом.

Кроме того, в партнерстве с РОЦИТ запущен сайт ЦифроваяГрамотность.рф, он стал частью федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». На нем можно узнать об основных угрозах, которые подстерегают пользователей сети, а также получить рекомендации о том, как соблюдать цифровую гигиену, хранить личные данные и не попадаться на уловки мошенников.

В начале нового учебного года РОЦИТ провел виртуальный урок по цифровой безопасности. На занятии, предназначенном для пользователей всех возрастов, напомнили о многих важных правилах использования интернета. К примеру, команда аэропорта Домодедово порекомендовала не выкладывать в соцсети фотографии посадочных талонов с личными данными — злоумышленники смогут получить доступ к личному кабинету на сайте авиакомпании, если узнают имя пассажира и номер брони. Кроме того, спикеры рассказали, как безопасно делать покупки в интернете, как защитить свои персональные данные, как не перевести деньги мошенникам, желая заняться благотворительностью, и о многом другом.

Директор РОЦИТ Сергей Гребенников отметил, что сложности с цифровым потреблением чаще всего возникают тогда, когда пользователи сталкиваются с мошенничеством. Он подчеркнул, что многим сложно отличить фейк от достоверной информации, однако повышать цифровую грамотность они не торопятся, пока не столкнутся с серьезной угрозой в интернете.

Однако, по его словам, российские пенсионеры обладают высоким уровнем цифровой грамотности в сравнении с европейскими.

«У наших пенсионеров идет отдушина в виде интернета, сериала и Андрея Малахова на втором канале», — заметил руководитель РОЦИТ.

При этом он добавил, что самый низкий уровень цифровой грамотности — у людей старше 70 лет. Кардинально повысить этот показатель вряд ли получится, однако, поскольку пенсионеры часто предпочитают узнавать информацию из телевизора, им бы могли помочь сюжеты о том, как не стать жертвами мошенников, уверен Гребенников.