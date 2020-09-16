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Пользователи WhatsApp по всему миру столкнулись с проблемой 

Lenta.ru 43 минуты назад
В WhatsApp по всему миру обнаружена проблема
Фото: globallookpress.com
Пользователи бета-версии мессенджера WhatsApp со всего мира столкнулись с проблемой в работе приложения. Как сообщает NewsBytes, баг обновления заключается в том, что юзеры пропадают из групповых чатов.
Многие пожаловались на неполадки в работе WhatsApp в Twitter. По словам пользователей, из-за бага они начали внезапно пропадать из чатов. При этом некоторые подчеркнули, что после того, как другой участник отправлял какое-либо сообщение, они возвращались в группы.
Некоторые также столкнулись с другими проблемами в работеWhatsApp. Так, Futurestic из Индии сообщил, что не может сделать фотографию через приложение. При этом проблема коснулась только пользователей Android, которые обновили мессенджер до версий v2.20.200.7 и v2.20.200.8.
Отмечается, что избавиться от этого бага поможет установка более старой версии приложения. Представители WhatsApp пока никак не ответили на. жалобы.
Ранее в сентябре сообщалось, что пользователям WhatsApp начали приходить сообщения от незнакомых людей, способные блокировать мессенджер. Если пользователь попробует открыть текст на телефоне, приложение больше не сможет запуститься, пока не будет переустановлено. Такие сообщения содержат символы, которые WhatsApp не может обработать.
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Интернет , Наука и техника
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