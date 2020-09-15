Как под копирку: YouTube "клонирует" TikTok

Видеохостинг YouTube сообщил о запуске сервиса Shorts, который является аналогом приложения TikTok. Его пользователи смогут делиться роликами длиной до 15 секунд, накладывая на них музыкальный ряд. Ранее о релизе подобного сервиса объявил Instagram, внедривший похожий функционал в Stories. Зачем IT-гиганты копируют TikTok — в материале «Газеты.Ru».

Компания YouTube, принадлежащая корпорации Google , объявила о запуске новой платформы для авторов под названием Shorts. Об этом говорится в официальном блоге видеохостинга.

«Shorts — это новый опыт создания коротких видео для тех, кто хочет снимать небольшие, хитовые ролики, используя только свой мобильный телефон», — сообщает администрация YouTube.

В компании также напомнили, что небольшие ролики, созданные самими пользователями, зародились именно в YouTube — таким, в частности, было первое загруженное на платформу видео «Me at the zoo», длительность которого составляет всего 18 секунд. Теперь же с развитием технологий смартфонов YouTube хочет создать такую форму контента, которая будет легко создаваться и загружаться из любой точки планеты. При этом пользователи смогут смотреть развлекательные видео, даже если у них есть всего несколько свободных минут в день, так как формат коротких роликов это позволяет.

В Shorts пользователи смогут делиться роликами длиной до 15 секунд, объединять их с видео других авторов, а также накладывать на них музыку. Нетрудно заметить, что этот функционал полностью повторяет самое популярное приложение в мире, а именно TikTok.

Бета-тест Shorts пройдет в Индии — стране, где TikTok и еще десятки приложений китайского происхождения были заблокированы из-за напряженных отношений с КНР . Таким образом, индийские пользователи, оставшиеся без TikTok, получат возможность создавать короткие музыкальные видео на другой платформе.

В начале августа Instagram, входящий в корпорацию Facebook, также запустил «клона» TikTok — сервис Reels, который находится во вкладке с Stories.

При помощи Reels юзеры также смогут записывать 15-секундные музыкальные видео или использовать уже записанные материалы от других пользователей.

Выход Reels совпал по времени с тревожными новостями о судьбе TikTok в США — президент страны Дональд Трамп обвинил приложение в шпионаже в пользу КНР и пообещал заблокировать сервис, если его не выкупит любая американская компания.

Релиз приложений, копирующих TikTok, у двух крупнейших компаний Кремниевой долины — Google и Facebook — вызывает мысли о том, что IT-гиганты решили воспользоваться моментом и обратиться к уже проверенному алгоритму для запуска своих идентичных проектов, пока TikTok переживает не лучшие времена. Более того, если TikTok действительно запретят в Штатах, американским пользователям не останется ничего другого, кроме как перейти на Shorts и Reels, пока противоречия между США и Китаем не будут устранены.

Тем не менее у этой ситуации есть и другая сторона.

Дело в том, что формат, который впервые был популяризирован в TikTok, может стать своеобразным контентным форматом будущего, который постепенно перенимают все остальные социальные сети. Так было, например, с форматом Stories, который изначально лежал в основе приложения Snapchat, а теперь является неотъемлемой частью практически всех крупных онлайн-платформ.

Как сообщила «Газете.Ru» исполнительный директор коммуникационной группы iMARS по Digital и SMM Татьяна Виноградова, шаткое положение TikTok в США и невероятный успех этой платформы во всем мире — две совершенно разные истории.

«Довольно странно ориентироваться на ситуацию в стране и создание похожего сервиса компанией YouTube, так как видеохостинг пользуется не меньшей популярностью. Соответственно, для поддержания интереса аудитории подбирается самый востребованный формат, которым сегодня как раз являются короткие 15-секундные видео — под это адаптируются многие платформы в стремлении помочь пользователям создавать контент в наиболее удобных, быстрых условиях», — пояснила Виноградова.

По ее словам, создание качественного контента на YouTube, который далее будет хорошо ранжироваться в ленте и набирать большое количество просмотров, требует достаточно много сил и времени. Новая функция YouTube Shorts значительно упростит взаимодействие с аудиторией.

«По аналогии, к примеру, со Stories в Instagram, которые постоянно у всех на виду. Сегодня мало кто листает основную ленту, но все регулярно смотрят постоянно обновляющиеся истории — за счет этого пользователи и бренды получают дополнительные охваты и не теряют их в целом. YouTube важно быть в тренде и дать возможность людям использовать самый востребованный формат. Не стоит забывать и о том, что большинство платформ стараются адаптироваться под мобильные гаджеты, так как в современных реалиях людям удобнее потреблять и самостоятельно создавать контент именно с их помощью. Дополнительные опции данного формата, как добавление музыки и спецэффектов, дают возможность легко создавать контент с мобильных устройств», — сказала эксперт.

Собеседница издания напомнила о похожей истории, когда Facebook пытался запустить приложение Lasso — своего рода альтернативу TikTok. Проект не увенчался успехом, и компания внедрила идею, преследующую похожие цели, в Instagram. Однако и там реакция аудитории оказалась неоднозначной — возможно, потому что Instagram, в отличие от того же YouTube, изначально воспринимался как сервис для публикации фотографий, тех же привычных всем Stories, а не преимущественно видеоконтента. В России аналогичный сервис — «Клипы» — недавно внедрили во «Вконтакте».

«Сегодня достаточно сложно сказать, будет ли новый сервис пользоваться большой популярностью. Тестовый запуск функции YouTube Shorts, который, на мой взгляд, призван лишь расширить функционал востребованными сегодня форматами, пройдет в Индии. Тем не менее нельзя исключать тот факт, что именно в Индии, с которой начнется тестирование YouTube Shorts, заблокирован китайский сервис и приложение TikTok. Логика, почему тестирование начинается именно в этом регионе, прослеживается довольно четко. Дать людям возможность аналога там, где использование приложения TikTok невозможно, — довольно серьезный шаг, показывающий не только глобализацию сервиса и стремление следовать популярным тенденциям, но и заботу о пользователях, которых компания хочет всячески поддержать и оставить формат для продолжения креатива.

И хотя конкурировать в данном сегменте с крупнейшим сервисом обмена короткими видеороликами TikTok и тем же Instagram очень сложно, необходимо смотреть на ситуацию и возможности сервиса уже после его запуска.