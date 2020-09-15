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МВД отказалось от идеи привлекать к ответственности за оскорбление полицейских в интернете 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
МВД решило судьбу штрафов за оскорбления в Сети
Фото: РИА Новости
МВД России отказалось от законопроекта, предусматривающего введение ответственности за оскорбление полицейских в интернете. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Законопроект, предусматривающий ответственность за распространение в интернете информации, выражающей неуважение к сотрудникам органов внутренних дел, прошел общественное обсуждение и антикоррупционную экспертизу, но МВД отказалось от дальнейшей его разработки, рассматриваться он не будет", — сказал собеседник агентства, не уточнив причин.

27 сентября прошлого года МВД России сообщило о начале разработки проекта федерального закона, предусматривающего изменения в федеральный закон "О полиции" по поручению министра внутренних дел. Данным документом предполагалось внести изменения в ч. 4 ст. 30 ("Гарантии правовой защиты сотрудника полиции") федерального закона "О полиции", дополнив ее следующим содержанием: "Оскорбление сотрудника полиции, включая распространение в отношении него в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, информации, выражающей явное неуважение к органам внутренних дел Российской Федерации, влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации".
Сейчас действующей редакцией закона "О полиции" предусматривается ответственность в том числе за воспрепятствование выполнению сотрудником полиции служебных обязанностей, оскорбление, оказание сопротивления, насилие по отношению к сотруднику полиции либо невыполнение законных требований сотрудника полиции.
Предполагалось, что в случае принятия законопроекта за оскорбление полицейских в интернете будет предусмотрен штраф в размере 100 тыс. рублей. В пояснительной записке говорилось, что в последние годы в отношении полицейских участились посягательства на неприкосновенность их чести и достоинства, а отдельные представители общества, распространяя в интернете сведения порочащего характера в отношении сотрудников полиции, "фактически причиняют вред нормальному функционированию системы правоохранительных органов".

"Негативные видеоролики способствуют формированию и широкому распространению в обществе информации дискредитирующего характера о деятельности системы МВД России в целом, посягают на порядок управления в государстве", — считали авторы законопроекта.

Комментариями МВД агентство пока не располагает.
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Интернет , Наука и техника , МВД
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