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Google выпустила Android 11 

Lenta.ru и ещё 14 2 часа назад
Google выпустила Android 11
Фото: Reuters
ОС Android 11 стала доступна для смартфонов. Об этом сообщается на сайте операционной системы.
Новая версия Android включает в себя ряд обновлений, касающихся обмена сообщениями между пользователями, вопросов конфиденциальности и контроля над управлением гаджетов. В частности, на девайсах стали доступны новые уведомления для чатов из мессенджеров, позволяющие переписываться с пользователями прямо с экрана блокировки устройства. Также появилась возможность выделения конкретных чатов, чтобы они отображались поверх остальных переписок и приложений.
На поддерживающих операционную систему смартфонах появится функция записи экрана с захватом звука из микрофона или непосредственно из устройства. Элементы управления мультимедиа были перенесены из раздела уведомлений на панель быстрых настроек для более комфортного выбора источника аудио и видео при воспроизведении контента. Представители Google сообщили, что телефоны на базе Android 11 стали поддерживать беспроводное подключение к платформе Android Auto.
На странице ОС сообщается, что в компании переработали настройки конфиденциальности. В частности, пользователь может настроить, какие приложения имеют доступ к камере, микрофону, местоположению устройства. Если пользователь длительное время не открывает определенное приложение, то настройки разрешений сбрасываются. Возможность управления умными устройствами вынесли в отдельное меню.
Журналисты издания TechCrunch сообщили, что в первую очередь новая ОС будет развернута на смартфонах серии Google Pixel, OnePlus, Xiaomi, Oppo и Realme. Позже Android 11 будет доступна для загрузки на практических всех современных смартфонах, вышедших в последние годы.
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Интернет , Гаджеты , Наука и техника , Google
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