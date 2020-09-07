Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт рассказал, кто и за что может заблокировать ваш e-mail 

РИА Новости и ещё 6 2 часа назад
Названы причины блокировки e-mail
Фото: Pixabay / geralt
Право на блокировку учетной записи пользователя имеют почтовые сервисы. Они делают это из-за подозрения на взлом, спам-рассылки или по запросу госорганов и соответствующих ведомств. В зависимости от причин блокировки существуют разные способы от нее избавиться, рассказал агентству "Прайм" директор Института IT университета "Синергия" Станислав Косарев.

"Когда мы заводим почту на Mail.ru и "Яндексе", то по умолчанию соглашаемся на пользовательское соглашение. В нем, если внимательно прочитать условия, говорится, что почтовые сервисы оставляют за собой право удалить или заблокировать учетную запись пользователя. Также почтовые сервисы имеют право приостановить или ограничить доступ к любому из почтовых ящиков без объяснения причин и предварительного уведомления пользователей", — сказал он.

По статистике, блокировка происходит чаще всего из-за того, что почтовый сервис замечает подозрительную активность. Например, попытку входа из нового места, подбор паролей. Вторая часто встречающаяся причина — массовые рассылки с личного ящика. Если со стороны адресатов поступит много жалоб, то вас также занесут в спам. И третья, наименее часто встречающаяся история — блокировка по запросу госорганов и соответствующих ведомств.
Видео дня. В Приморье тайфун Майсак выбросил на берег корабль-призрак
Последние новости
"Никогда не видел перед собой чудовища". Депардье рассказал о Путине "Никогда не видел перед собой чудовища". Депардье рассказал о Путине Вскрылось, кто настоящий отец ребенка родившей в 14 лет школьницы Вскрылось, кто настоящий отец ребенка родившей в 14 лет школьницы Стало известно, где нашли следы яда у Навального Стало известно, где нашли следы яда у Навального
Комментарии
Интернет , Наука и техника , Станислав Косарев , Яндекс , Mail.ru Group
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киркоров спел на самой дорогой свадьбе Челябинска
Киркоров спел на самой дорогой свадьбе Челябинска
Стал известен итог скандала с выступлением Басты в Ростове
Стал известен итог скандала с выступлением Басты в Ростове
«Прапрабабка Алка в мини-юбчонке старшеклассницы»
«Прапрабабка Алка в мини-юбчонке старшеклассницы»
Инцидент с российской «Иглой» попал на видео
Инцидент с российской «Иглой» попал на видео
Видео
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
01:39
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
На минской акции протеста начались задержания
00:10
На минской акции протеста начались задержания
В мире
Соловьев о перехвате по Навальному: «Скажу очень вежливо»
00:59
Соловьев о перехвате по Навальному: «Скажу очень вежливо»
Общество
В соцсетях посмеялись над Лукашенко
00:59
В соцсетях посмеялись над Лукашенко
Общество
Звезды, чьи судьбы сломал алкоголь
01:43
Звезды, чьи судьбы сломал алкоголь
Шоу-бизнес
Юлия Навальная записалась на прием в посольство в Берлине
00:20
Юлия Навальная записалась на прием в посольство в Берлине
Происшествия
Охлобыстин: «Ефремов сделал всё, чтоб ему дали по максимуму»
00:20
Охлобыстин: «Ефремов сделал всё, чтоб ему дали по максимуму»
Происшествия Общество
Москва обвинила Запад в многолетней работе над «Новичком»
06:25
Москва обвинила Запад в многолетней работе над «Новичком»
Политика
Германия получила «грязную бомбу»
00:14
Германия получила «грязную бомбу»
Происшествия Статьи
Асмус: «Синяки и красные глаза прячем»
01:00
Асмус: «Синяки и красные глаза прячем»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение