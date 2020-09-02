«Он был умнее остальных»: Twitter взломал подросток

У ФБР появился новый подозреваемый по делу о массовом взломе знаменитостей в Twitter, сообщают зарубежные СМИ. Им является 16-летний подросток из Массачусетса, который сыграл важную роль в планировании и осуществлении атаки, считают спецслужбы. Предыдущим задержанным по этому делу является Грэм Айван Кларк, которому недавно исполнилось 17.

ФБР провело обыск у нового подозреваемого в деле о массовом взломе Twitter в июле текущего года, сообщает The New York Times. Спецслужбы уверены, что за атакой на аккаунты знаменитостей стоит еще один человек — 16-летний подросток из Массачусетса. Сообщается, что он причастен как к планированию, так как и осуществлению киберпреступления.

Известно, что молодому человеку не предъявили официальные обвинения, так как он еще не достиг совершеннолетия. По данным NYT, если его арестуют, то дело скорее всего перейдет в руки местных властей штата, которые имеют больше полномочий, чем федеральные службы, если обвиняемый является подростком.

Как сообщил изданию хакер под никнеймом PlugWalkJoe, который пообщался со злоумышленниками, осуществившими атаку на Twitter, подросток из Массачусетса действительно принимал участие во взломе. При этом собеседник NYT отметил, что 16-летний подозреваемый пользовался лишь защищенными мессенджерами вроде Signal и Wire, в то время как остальные киберпреступники переписывались в Discord.

«Он был умнее остальных», — заявил PlugWalkJoe.

Во взломанных профилях киберпреступники разместили информацию о «раздаче биткоинов» — злоумышленники просили пользователей перечислить $1 тыс. в биткоинах, чтобы в дальнейшем удвоить эту сумму. Воспользовавшись взломанными аккаунтами уважаемых людей, преступники вошли в доверие к их фолловерам — некоторые их них действительно перечислили деньги на указанный кошелек, даже не подозревая, что их обманывают. Сообщается, что киберпреступники смогли заработать около $117 тыс.

Ранее по этому делу были предъявлены обвинения трем молодым людям — 19-летнему Мэйсону Джону Шепарду из Великобритании, 22-летнему Ниме Фазели из Орландо, Флорида, и 17-летнему Грэму Айвану Кларку, который был задержан правоохранительными органами

Кларку вменяют 30 случаев мошенничества и судят как совершеннолетнего. Известно, что он не признал свою вину.

Сообщается, что первое заседание по делу Грэма Айвана Кларка оказалось сорвано. Оно проходило в онлайн-формате на платформе Zoom в начале августа.

Мероприятие, на котором присутствовали судья, окружной прокурор и ряд других чиновников, пришлось закончить раньше срока, так как видеоконференцию атаковали пранкеры. Как заявил эксперт по кибербезопасности Брайан Кребс , организаторы онлайн-заседания не смогли обеспечить базовые меры безопасности от вторжения третьих лиц. Так, у конференции не было пароля, а любой желающий мог вывести свое изображение на главный экран и перебивать спикера.

В результате судебное заседание перемежалось неприятными звуками, нецензурной бранью и рэп-композициями. В конце конференции один из присоединившихся участников включил порнографический ролик на весь экран, вскоре после чего трансляция оборвалась.