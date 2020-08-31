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Обновление Windows вызвало «экран смерти» на некоторых ноутбуках 

ТК «Звезда» и ещё 4 1 час назад
Обновление Windows «убило» ноутбуки Lenovo
Фото: Reuters
В компании ответили на многочисленные сообщения пользователей, посоветовав отключить функцию «Виртуализация» из меню «Безопасность» BIOS.
Из-за последнего обновления операционной системы Windows на некоторых ноутбуках, в основном компании Lenovo, стал появляться «синий экран смерти».
В компании ответили на многочисленные сообщения пользователей, посоветовав отключить функцию «Виртуализация» из меню «Безопасность» BIOS.
Для обладателей устройств других производителей порекомендовали переустановить операционную систему, либо совершить «откат» к предыдущей версии обновлений вручную. Об этом пишет Windows Latest.
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Интернет , Гаджеты , Наука и техника
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