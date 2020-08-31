Обновление Windows «убило» ноутбуки Lenovo

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В компании ответили на многочисленные сообщения пользователей, посоветовав отключить функцию «Виртуализация» из меню «Безопасность» BIOS.

Из-за последнего обновления операционной системы Windows на некоторых ноутбуках, в основном компании Lenovo, стал появляться «синий экран смерти».

В компании ответили на многочисленные сообщения пользователей, посоветовав отключить функцию «Виртуализация» из меню «Безопасность» BIOS.

Для обладателей устройств других производителей порекомендовали переустановить операционную систему, либо совершить «откат» к предыдущей версии обновлений вручную. Об этом пишет Windows Latest.