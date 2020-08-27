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Российские сотовые операторы откажутся от безлимитных тарифов? 

BFM.RU и ещё 1 2 часа назад
Сотовые операторы откажутся от безлимитных тарифов?
Фото: depositphotos.com
К концу года россиян ждет подорожание безлимитов примерно на 10%, при этом условия для тарифных планов будут постепенно ухудшаться, полагает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Сотовые операторы в России начали отказываться от безлимитных тарифов в связи с падением выручки компаний и ростом трафика, сообщают «Известия». Как отмечает издание, «СберМобайл» еще с июля начал тарифицировать трафик социальной сети «ВКонтакте» для всех своих абонентов. С 26 августа Tele2 отменил услугу «Очень много интернета», которая позволяла за 200 рублей в месяц пользоваться сетью без ограничения трафика по всей стране. При этом для абонентов, уже подключивших эту опцию, ничего не изменится, но в случае отказа вернуться к ней уже не получится. Оператор МТС с 27 августа дня изменил условия безлимитной опции «Тарифище». Теперь абоненты могут остаться на безлимите и платить больше на 50-75 рублей или перейти на новую версию тарифа с прежней ценой, но с 30 гигабайтами трафика. К концу года россиян ждет подорожание безлимитов примерно на 10%, при этом условия для тарифных планов будут постепенно ухудшаться, а активно отказываться от них компании начнут уже с 2021 года, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин:

«Сегодня людям фактически нужен только интернет, и когда вы продаете интернет без каких-либо ограничений за фиксированную сумму, то вы лишаете себя достаточно большой доли доходов. Отказаться от безлимитов крайне тяжело, с одной стороны. С другой — сегодня сложилась ситуация, когда для операторов каждый рубль, который они получают, крайне важен. Поэтому постепенно условия для безлимитных тарифных планов будут ухудшаться. Существующие планы пока закрываться не будут, пока прикручивают какие-то вещи, прикручивают цены, дополнительные опции и так далее. Но начиная с весны следующего года пойдет более или менее активный отказ от безлимитных тарифных планов, потому что они невыгодны для оператора при росте потребления трафика. Сегодня предлагаются планы, которые действительно устраивают большую часть людей: это 20, 30, 40 гигабайт трафика, которые включены в ваш тарифный план. С другой стороны, небольшая прослойка тех, кто пользуется безлимитами на полную катушку, это почувствуют на себе, потому что такие тяжелые потребители могут выкачивать сотни гигабайт ежемесячно, и для них эти предложения не подходят. Я думаю, что в конце года рост цен тарифов составит где-то до 10%. Если говорить о начале следующего года, март, апрель, мы увидим повышение цен на 5-6%, и уже осенью они снова вырастут процентов на 10-15».

Для безлимитного трафика лучше использовать проводной интернет, говорит генеральный директор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков:

«Абоненты, у которых нет проводного интернета, допустим, которые находятся в коттеджных поселках или еще где-то, будут докупать трафик. Но в большинстве случаев все-таки для безлимитного трафика лучше использовать проводной интернет. Исполнение «закона Яровой» требует не одноразового повышения цен у операторов, а ежегодного, потому что абонент скачивает больше трафика, оператор вынужден этот трафик, больший в два раза, хранить, покупать сервера, покупать центры обработки данных и так далее. Поэтому мы видим, что 10-15% — это примерная составляющая, которая будет ежегодно прибавляться к сотовой связи. Думаю, что до конца года еще не исчерпаны все повышения, которые были запланированы, думаю, что еще примерно на 5% до конца года тарифы могут в среднем по России подорожать».

В конце июля в рейтинге аналитической компании Content Review Россия попала в тройку стран с самым дешевым мобильным интернетом: безлимитный тариф в среднем в стране стоит 900 рублей. Первую строчку рейтинга занял Казахстан — там безлимитный тариф обойдется в 729 рублей, второй оказалась Польша, где за интернет придется платить около 850 рублей. Дешевле всего гигабайт стоит в Индии — 8 рублей, а также в Израиле и Индонезии — 27 рублей и 29 рублей соотвественно.
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Интернет , Статьи , Эльдар Муртазин , Денис Кусков , Tele2 , МТС , газета "Известия"
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