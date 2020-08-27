Сотовые операторы откажутся от безлимитных тарифов?

«Сегодня людям фактически нужен только интернет, и когда вы продаете интернет без каких-либо ограничений за фиксированную сумму, то вы лишаете себя достаточно большой доли доходов. Отказаться от безлимитов крайне тяжело, с одной стороны. С другой — сегодня сложилась ситуация, когда для операторов каждый рубль, который они получают, крайне важен. Поэтому постепенно условия для безлимитных тарифных планов будут ухудшаться. Существующие планы пока закрываться не будут, пока прикручивают какие-то вещи, прикручивают цены, дополнительные опции и так далее. Но начиная с весны следующего года пойдет более или менее активный отказ от безлимитных тарифных планов, потому что они невыгодны для оператора при росте потребления трафика. Сегодня предлагаются планы, которые действительно устраивают большую часть людей: это 20, 30, 40 гигабайт трафика, которые включены в ваш тарифный план. С другой стороны, небольшая прослойка тех, кто пользуется безлимитами на полную катушку, это почувствуют на себе, потому что такие тяжелые потребители могут выкачивать сотни гигабайт ежемесячно, и для них эти предложения не подходят. Я думаю, что в конце года рост цен тарифов составит где-то до 10%. Если говорить о начале следующего года, март, апрель, мы увидим повышение цен на 5-6%, и уже осенью они снова вырастут процентов на 10-15».