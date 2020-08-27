Сотовые операторы откажутся от безлимитных тарифов?

«Сегодня людям фактически нужен только интернет, и когда вы продаете интернет без каких-либо ограничений за фиксированную сумму, то вы лишаете себя достаточно большой доли доходов. Отказаться от безлимитов крайне тяжело, с одной стороны. С другой — сегодня сложилась ситуация, когда для операторов каждый рубль, который они получают, крайне важен. Поэтому постепенно условия для безлимитных тарифных планов будут ухудшаться. Существующие планы пока закрываться не будут, пока прикручивают какие-то вещи, прикручивают цены, дополнительные опции и так далее. Но начиная с весны следующего года пойдет более или менее активный отказ от безлимитных тарифных планов, потому что они невыгодны для оператора при росте потребления трафика. Сегодня предлагаются планы, которые действительно устраивают большую часть людей: это 20, 30, 40 гигабайт трафика, которые включены в ваш тарифный план. С другой стороны, небольшая прослойка тех, кто пользуется безлимитами на полную катушку, это почувствуют на себе, потому что такие тяжелые потребители могут выкачивать сотни гигабайт ежемесячно, и для них эти предложения не подходят. Я думаю, что в конце года рост цен тарифов составит где-то до 10%. Если говорить о начале следующего года, март, апрель, мы увидим повышение цен на 5-6%, и уже осенью они снова вырастут процентов на 10-15».
«Абоненты, у которых нет проводного интернета, допустим, которые находятся в коттеджных поселках или еще где-то, будут докупать трафик. Но в большинстве случаев все-таки для безлимитного трафика лучше использовать проводной интернет. Исполнение «закона Яровой» требует не одноразового повышения цен у операторов, а ежегодного, потому что абонент скачивает больше трафика, оператор вынужден этот трафик, больший в два раза, хранить, покупать сервера, покупать центры обработки данных и так далее. Поэтому мы видим, что 10-15% — это примерная составляющая, которая будет ежегодно прибавляться к сотовой связи. Думаю, что до конца года еще не исчерпаны все повышения, которые были запланированы, думаю, что еще примерно на 5% до конца года тарифы могут в среднем по России подорожать».