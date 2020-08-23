Владельцы TikTok подадут в суд на администрацию США 

Правительство США игнорирует факты, не следует правовым процедурам и пыталось вмешиваться в коммерческие переговоры, считают в компании.

Китайская компания ByteDance, владеющая приложением TikTok, 24 августа подаст в суд на администрацию президента США

«Для обеспечения верховенства права, справедливого отношения к компании и ее пользователям мы будем через суд защищать свои права и интересы», — говорится в заявлении компании.

Представители популярной социальной сети отмечают, что протяжении последнего года, компания пыталась найти контакт с администрацией США, предлагала варианты решения в связи с выраженными с американской стороны опасениями, однако правительство США не следует правовым процедурам и осуществляла попытки вмешательства в коммерческие переговоры, передает РИА Новости.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий гражданам страны проводить любые сделки с компанией ByteDance, владеющей приложением TikTok. В Белом доме считают, что TikTok и WeChat якобы собирают сведения о пользователях и передают их Коммунистической партии Китая. Трамп назвал это «угрозой национальной безопасности» США.

TikTok обвинил правительство США в нарушении юридических процедур и вмешательстве в частный бизнес. А подписанный президентом США указ подрывает доверие к соблюдению в Штатах законов и ставит под сомнение концепцию свободы высказываний и открытого рынка. По словам Помпео, в США могут запретить не только TikTok, но и множество других китайских приложений.