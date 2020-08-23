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Владельцы TikTok подадут в суд на администрацию США 

ТК «Звезда» и ещё 2 34 минуты назад
Владельцы TikTok подадут в суд на администрацию США
Фото: SheldonÂ�Cooper Keystone Press Agency Globallookpress
Правительство США игнорирует факты, не следует правовым процедурам и пыталось вмешиваться в коммерческие переговоры, считают в компании.
Китайская компания ByteDance, владеющая приложением TikTok, 24 августа подаст в суд на администрацию президента США.

«Для обеспечения верховенства права, справедливого отношения к компании и ее пользователям мы будем через суд защищать свои права и интересы», — говорится в заявлении компании.

Представители популярной социальной сети отмечают, что протяжении последнего года, компания пыталась найти контакт с администрацией США, предлагала варианты решения в связи с выраженными с американской стороны опасениями, однако правительство США не следует правовым процедурам и осуществляла попытки вмешательства в коммерческие переговоры, передает РИА Новости.
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий гражданам страны проводить любые сделки с компанией ByteDance, владеющей приложением TikTok. В Белом доме считают, что TikTok и WeChat якобы собирают сведения о пользователях и передают их Коммунистической партии Китая. Трамп назвал это «угрозой национальной безопасности» США.
TikTok обвинил правительство США в нарушении юридических процедур и вмешательстве в частный бизнес. А подписанный президентом США указ подрывает доверие к соблюдению в Штатах законов и ставит под сомнение концепцию свободы высказываний и открытого рынка. По словам Помпео, в США могут запретить не только TikTok, но и множество других китайских приложений.
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Комментарии
Интернет , В мире , Конфликты , США , Дональд Трамп , Администрация США , РИА Новости
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