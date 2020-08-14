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Названа самая прибыльная работа в российских стартапах 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Названа самая прибыльная работа в российских стартапах
Фото: Lenta.ru
В России озвучили список самых прибыльных вакансий среди стартапов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру». Самой высокооплачиваемой работой в технологической сфере оказалась позиция фронтенд-разработчика. Фирма, занимающаяся вопросами сбережения электроэнергии, готова платить такому сотруднику до 250 тысяч рублей в месяц.
На втором месте — тимлид-специалист с окладом в 200 тысяч рублей. В описании вакансии говорится, что такой человек будет руководить шестью разработчиками и у него должен быть опыт разработки на Node.js. Третьей по размеру оплаты труда оказалась вакансия DevOps-инженера в компании, разрабатывающей платформу для анализа данных дистанционного зондирования Земли. За совмещение работы тестировщика, разработчика и менеджера можно рассчитывать на 170 тысяч рублей в месяц и работать удаленно.
Ранее в августе эксперты консалтинговой компании FinExpertiza пришли к выводу, что после снятия карантинных ограничений россиянам перестало хватать вакансий. Худшее положение зафиксировано в регионах Северного Кавказа. В Ингушетии на одну вакансию претендуют 543,1 человека, в Чечне — 72,3 человека, в Дагестане — 63,1 человека.
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