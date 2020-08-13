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Эксперты нашли способ взломать Alexa при помощи одной ссылки 

SecurityLab.ru 2 часа назад
Найден способ взломать Alexa при помощи одной ссылки
Фото: Reuters
Специалисты компании Check Point обнаружили ряд уязвимостей в платформе Amazon Alexa с помощью которых злоумышленники могли изменить навыки (skills) Alexa, получить доступ к личной информации пользователей, голосовым записям, истории и учетным записям в Amazon.
Проблемы содержатся в поддомене, используем Amazon и Alexa. Отметим, что уязвимости затрагивают серверы Amazon, но не касаются Amazon Echo и других устройств с поддержкой Alexa.
Исследователи рассказали о нескольких способах осуществления атаки. Один из них предполагает создание вредоносных страниц на доменах Amazon.com или Alexa.com и распространение ссылок на данные страницы. С помощью этих страниц злоумышленник может перехватить токен авторизации, получить доступ к учетной записи жертвы, а затем подменить официальное приложение Alexa вредоносной версией, которое запустится, когда пользователь обратиться к голосовому помощнику.
Таким образом атакующий получит возможность осуществлять различные вредоносные действия, например, получить доступ к персональным данным (банковской истории, имени, номерам телефонов, домашнему адресу и пр.), прослушивать голосовую историю взаимодействия с Alexa, незаметно установить Alexa skills (приложения), просматривать их или удалять.

«Атака требует всего одного клика по вредоносной ссылке, созданной и отправленной атакующим, и голосового взаимодействия», — предупредили исследователи.

Эксперты проинформировали Amazon о найденных проблемах, уязвимости уже исправлены.
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Интернет , Наука и техника , Amazon
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