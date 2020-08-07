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Обновлён рейтинг самых популярных приложений 

Ferra.ru и ещё 27 15 часов назад
Обновлён рейтинг самых популярных приложений
Фото: Ferra.ru
Компания Sensor Tower обновила рейтинг самых популярных приложений в Apple App Store и Google Play Store. Использовались данные за июль 2020 года.
Несмотря на проблемы в США, лидером рейтинга осталось приложение TikTok. В обоих магазинах приложений оно набрало более 65,2 млн загрузок. Напомним, сегодня Дональд Трамп подписал указ, запрещающий любые сделки с владельцем TikTok китайской компанией ByteDance.
Помимо этого приложения в топ-5 по загрузкам входят Facebook, Zoom, Instagram, и WhatsApp.
Стоит отметить, что начали набирать популярность и конкуренты TikTok. Это Likee, которое занимает девятую позицию, и Snack Video с восьмой позицией. Последнее впервые вошло в топ-10 с 28,8 млн загрузок.
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Интернет , Дональд Трамп , Apple , Google , США
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