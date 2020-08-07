Обновлён рейтинг самых популярных приложений 

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Компания Sensor Tower обновила рейтинг самых популярных приложений в Apple App Store и Google Play Store. Использовались данные за июль 2020 года.

Несмотря на проблемы в США , лидером рейтинга осталось приложение TikTok. В обоих магазинах приложений оно набрало более 65,2 млн загрузок. Напомним, сегодня Дональд Трамп подписал указ, запрещающий любые сделки с владельцем TikTok китайской компанией ByteDance.

Помимо этого приложения в топ-5 по загрузкам входят Facebook, Zoom, Instagram, и WhatsApp.

Стоит отметить, что начали набирать популярность и конкуренты TikTok. Это Likee, которое занимает девятую позицию, и Snack Video с восьмой позицией. Последнее впервые вошло в топ-10 с 28,8 млн загрузок.