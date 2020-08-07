Президент США Дональд Трамп подписал указ "О борьбе с угрозой TikTok", а также аналогичный указ о борьбе с "угрозой" китайского мобильного приложения WeChat, сообщил Белый дом.

Документы отводят 45 дней на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с компаниями-владельцами приложений ByteDance и Tencent.

В указе о борьбе с TikTok говорится, что "распространение в США мобильных приложений, разработанных и принадлежащих компаниям в КНР , продолжает угрожать национальной безопасности, внешней политике и экономике США".

Как утверждается в документе, "TikTok автоматически забирает большое количество информации от пользователей… включая данные о местоположении и историю поиска". По мнению Белого дома, такая ситуация может привести к тому, что Компартия Китая получит доступ к персональным данным американцев.

"Потенциально это позволяет Китаю отслеживать местоположение федеральных служащих и контрактных рабочих, создавать досье из персональной информации для шантажа и проводить промышленный шпионаж", — говорится в указе.

Трамп также обвинил приложение в цензуре контента, который противоречит установкам компартии Китая. "Соединенные штаты должны предпринять агрессивные действия против владельцев TikTok, чтобы защитить нашу национальную безопасность", — заявил президент США, призвав предпринять усилия для ответа на "угрозу одного конкретного приложения".

Ранее Трамп пригрозил запретить TikTok на том основании, что китайская компания по закону должна передавать данные о пользователях властям КНР. TikTok утверждала, что не передавала и не планирует передавать данные пользователей китайским властям.

Microsoft подтвердила после консультаций с Трампом, что продолжит переговоры о покупке приложения. При этом агентство Рейтер сообщало, что владельцы сервиса компания ByteDance оценивает его в 50 миллиардов долларов, тогда как Microsoft не готова платить больше 30 миллиардов долларов. Трамп заявил, что отвел на возможную сделку о покупке TikTok срок до 15 сентября.

WeChat — программа, сочетающая мессенджер, соцсеть и систему электронных платежей, разрабатываемая гигантом китайской коммуникационной индустрии Tencent Holdings. Число ее пользователей оценивается более чем в миллиард.