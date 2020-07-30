Telegram пожаловался на Apple в ЕК

Все новости на карте

Мессенджер Telegram подал в Еврокомиссию официальную антимонопольную жалобу на Apple по поводу возможных нарушений в работе App Store, пишет газета Financial Times.

Из жалобы следует, что Apple должна «позволить пользователям иметь возможность загружать программное обеспечение не только из App Store», передает РИА «Новости».

Как пишет Financial Times, в июне исполнительный вице-президент ЕК Маргрет Вестагер объявила о двух антимонопольных расследованиях в отношении Apple, одно из которых касалось App Store, другое — Apple Pay.

Apple неоднократно опровергала обвинения в антиконкурентном поведении. В своем заявлении накануне слушаний в Конгрессе США исполнительный директор Apple Тим Кук признал, что проверка App Store является «разумной и уместной», но при этом он защищает деловую практику своей компании. Также он отметил, что Apple считает, что «конкуренция — это большое достоинство, (которое) способствует инновациям».