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Эксперт объяснил, почему нельзя болтать лишнее рядом с «умными» приборами 

РИА Новости и ещё 1 43 минуты назад
Раскрыта опасность «умных» приборов
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Конфиденциальность записей обеспечивается компаниями-разработчиками голосовых ассистентов. Но если на устройство пользователя попадет вредоносное программное обеспечение, то нельзя исключать, что оно сможет вести запись и отправлять ее на сторонние серверы "хакеров", рассказал агентству "Прайм" консультант Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Александр Рогозин.

"В результате это может привести к тому, что злоумышленникам удастся получить любую информацию, начиная с каких-либо паролей и заканчивая содержимым переговоров на деловых встречах. Все зависит от пользователя и злоумышленника", — рассуждает эксперт.

Он отмечает, что любое устройство с микрофоном априори может записывать окружающие звуки, будь то телефон или умная колонка. Как правило, на них установлен голосовой ассистент, который ведет запись речи и отправляет её на сервер для распознавания. При распознавании голосовых запросов или команд запись может сохраняться на сервере и использоваться, например, для контекстной рекламы.
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Интернет , Наука и техника , Александр Рогозин
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