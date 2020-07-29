Китайские хакеры атаковали Ватикан

Все новости на карте

Китайские хакеры в последние месяцы осуществили несколько кибератак на компьютерные сети Ватикана . Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на данные американской компании по кибербезопасности Recorded Future.

По данным газеты, целями хакеров были компьютерные сети Ватикана и учебной миссии Святого престола, которая "де-факто представляет интересы Ватикана в Гонконге".

Издание обращает внимание на то, что атаки были совершены в преддверии переговоров в сентябре по вопросу назначения Папой Римским епископов в Китае.

Удалось ли хакерам получить доступ к какой— либо секретной информации, не уточняется.