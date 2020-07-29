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NYT: китайские хакеры атаковали компьютерные сети Ватикана 

Газета.Ru и ещё 2 41 минуту назад
Китайские хакеры атаковали Ватикан
Фото: РИА Новости
Китайские хакеры в последние месяцы осуществили несколько кибератак на компьютерные сети Ватикана. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на данные американской компании по кибербезопасности Recorded Future.
По данным газеты, целями хакеров были компьютерные сети Ватикана и учебной миссии Святого престола, которая "де-факто представляет интересы Ватикана в Гонконге".
Издание обращает внимание на то, что атаки были совершены в преддверии переговоров в сентябре по вопросу назначения Папой Римским епископов в Китае.
Удалось ли хакерам получить доступ к какой— либо секретной информации, не уточняется.
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Интернет , Наука и техника , New York Times , Папский Престол (Государство — Город Ватикан)
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