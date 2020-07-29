Назван способ избавиться от слежки Google

"В Google-аккаунте есть мастер настроек приватности, где можно отключить персонализированный поиск, очистить историю приложений и веб-поиска, запретить отслеживание исходящего трафика и др. Если пользуетесь мобильным браузером Chrome, то в нем дополнительно настраивается конфиденциальность и безопасность, где можно снять почти все галочки, стоящие по умолчанию", — объяснил эксперт.