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Эксперт дал советы, как защититься от слежки со стороны Google 

РИА Новости и ещё 2 26 минут назад
Назван способ избавиться от слежки Google
Фото: globallookpress.com
Ни для кого не секрет, что корпорации собирают данные о своих пользователях, в обиходе это называют слежкой. Если вы не готовы отказаться от Google, но хотите повысить степень своей приватности, можно ограничить сведения, которые о вас получает компания, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

"В Google-аккаунте есть мастер настроек приватности, где можно отключить персонализированный поиск, очистить историю приложений и веб-поиска, запретить отслеживание исходящего трафика и др. Если пользуетесь мобильным браузером Chrome, то в нем дополнительно настраивается конфиденциальность и безопасность, где можно снять почти все галочки, стоящие по умолчанию", — объяснил эксперт.

При этом стоит помнить, что часть данных, которые Google собирает о пользователях, компания получает с помощью различных сервисов и приложений, которые зачастую оказываются нужными.
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Интернет , Наука и техника , Google
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