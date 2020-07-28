Названы самые популярные у россиян пароли

Самыми популярными паролями в начале этого года и у россиян, и во всем мире были цифровые и клавиатурные комбинации. В топ-10 вошли: 123456, 123456789, qwerty, 12345, password, 123456786, qwerty123, 1q2w3e, 111111, 1234567890. Все эти пароли легко не только запомнить, но и быстро набрать, рассказал агентству "Прайм" основатель DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян

"Что касается кириллических паролей, то среди них наиболее популярны: пароль, йцукен, я, любовь, привет, наташа, максим, андрей, солнышко. Их легко запомнить, однако стоит помнить, что кириллические символы в паролях разрешены далеко не везде", — отмечает эксперт.

Прежде чем выбрать один из таких паролей, нужно помнить, что подобные комбинации являются популярными не только у пользователей гаджетов, но и у мошенников. Часто взламывают пароли, состоящие только из чисел или построенные на основе отдельных слов, для чего используются специальные словари.