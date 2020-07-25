Названы самые популярные запросы россиян в Youtube

В популярном видеосервисе Youtube назвали, какие видео чаще всего смотрели россияне во время самоизоляции и после неё.

Аналитики сервиса просмотрели статистику запросов российских пользователей и выяснили их предпочтения за последние несколько месяцев.

С начала самоизоляции россияне стали больше интересоваться темами здоровья и физической активности, сообщает телеканал «Вести». Самым популярным видео стало «Супертонкая талия за 5 минут дома». Оно набрало более трёх миллионов просмотров. Также были популярны ролики фитнес-блогеров IMAGINE fitness, Nastya Melomur, Кати Медушкиной и Simple Run.

Второй группой тем по популярности стали виртуальные путешествия и экскурсии, спектакли, выставки и музыкальные концерты. Лидерами в этой категории стали онлайн-экскурсии по Британскому музею, студии Дзибли в Японии, Музею Ван Гога в Нидерландах, а также экскурсии, посвящённые высоткам района Сохо в Нью-Йорке.

На третьем месте запросы видео о садоводстве. Россияне интересовались, как выращивать клубнику, помидоры, ухаживать за грядками и клумбами. Лидерами по запросам стали каналы «Семена Партнёр», «Садовый гид», Романа Бурова и Вероники Поливкиной.

Кроме того, российские пользователи сервиса самостоятельно изучали дома видеоуроки по парикмахерскому искусству. Большей популярностью пользовались каналы Artyom Chempion, Tips for Clips — Haircutting и Sanja Carica Karasman, Free Salon Education и Positively Mommy.