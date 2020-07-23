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Раскрыты спонсоры пиратства в России 

Lenta.ru и ещё 4 2 часа назад
Раскрыты спонсоры пиратства в России
Фото: РИА Новости
В России действует новая система спонсорства пиратства для онлайн-кинотеатров и спортивных трансляций в сети, которая главным образом подпитывается нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. Об этом говорится в поступившем в «Ленту.ру» отчете международной компании Group-IB, специализирующейся на кибербезопасности.
Специалисты сообщили, что по принципу follow the money раскрыли огромную структуру, в которую вовлечены букмекеры, онлайн-казино, студии озвучивания пиратского контента, хостинги, соцсети и пиратские видеобалансеры (для показа видео и трансляций).
По их данным, такой симбиоз стал новым источником дохода для пиратов и тех, кто их финансирует. «Серые букмекеры» (1xBet, Melbet, Parimatch, Linebet, Bwin и другие) выступают основными рекламодателями при просмотре пиратского контента. Они создали специальную партнерскую программу для стримов нелегальных спортивных трансляций.
В среднем доход достигает 20-40 процентов от суммы проигрыша привлеченного игрока. По подсчетам, в месяц один такой стример может заработать более 1,5 миллиона рублей. Сотрудники Group-IB вычислили связь контор с финансированием более чем 17 студий озвучивания пиратских фильмов и сериалов.
В сфере онлайн-казино свои собственные партнерские программы — Welcome Partners и Lucky Partners, которые в настоящее время, согласно отчету, связаны с Украиной. В каждой из них применяются лицензионный и нелицензионный варианты. Первый подразумевает математический алгоритм, в котором у игроков есть шанс на выигрыш. Нелицензионные же могут настраиваться с пониженным коэффициентом выигрыша или же с его полным отсутствием. «Партнерки» также занимаются другими проектами, связанными с азартом: форекс-брокерами, бинарными опционами, лотереями.
Group-IB также рассказала, что если киберпреступники, попробовав свои силы в России, оказываются под блокировкой, то переключаются на другие регионы. На примере 1xBet они сообщили об активизации их работы в Латинской Америке (в особенности Бразилии), Индии и Таиланде. Все эти страны объединяют такие характеристики, как низкая финансовая грамотность, высокая популярность спортивных трансляций, отличный от английского язык и то, что это развивающиеся страны.
Копии отчета Group-IB направили в Генпрокуратуру России, а также в международные правоохранительные организации.
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Интернет , Другое , Наука и техника , Генпрокуратура РФ , Lenta.ru
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