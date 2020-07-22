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Пакистан вынес популярной соцсети последнее предупреждение 

Lenta.ru и ещё 3 27 минут назад
Пакистан вынес TikTok последнее предупреждение
Фото: Reuters
Пакистан пригрозил заблокировать TikTok из-за аморального контента. Об этом сообщает Techcrunch.
По сообщениям властей, они получили многочисленные жалобы от жителей страны на контент в приложении. Поэтому они обратились к владельцам социальной сети с просьбой умеренно фильтровать материалы на предмет их законности и моральной приемлемости, однако не получили никакого ответа.
Управление телекоммуникаций Пакистана заявило, что выносит последнее предупреждение TikTok, в случае дальнейшего нарушения местных правил и законов страны в приложении оно будет перманентно заблокировано.
Ранее министерство информационных технологий Индии заблокировало 59 китайских мобильных приложений, в том числе и TikTok. Также в Индии нельзя воспользоваться мобильным приложением китайской социальной сети WeChat, браузером UC, сервисом микроблогов Weibo и другими приложениями. Кроме того, была заблокирована игра Clash of Kings.
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Интернет , Наука и техника , Соцсети , Пакистан
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