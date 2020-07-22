Пакистан вынес TikTok последнее предупреждение

Пакистан пригрозил заблокировать TikTok из-за аморального контента. Об этом сообщает Techcrunch.

По сообщениям властей, они получили многочисленные жалобы от жителей страны на контент в приложении. Поэтому они обратились к владельцам социальной сети с просьбой умеренно фильтровать материалы на предмет их законности и моральной приемлемости, однако не получили никакого ответа.

Управление телекоммуникаций Пакистана заявило, что выносит последнее предупреждение TikTok, в случае дальнейшего нарушения местных правил и законов страны в приложении оно будет перманентно заблокировано.

Ранее министерство информационных технологий Индии заблокировало 59 китайских мобильных приложений, в том числе и TikTok. Также в Индии нельзя воспользоваться мобильным приложением китайской социальной сети WeChat, браузером UC, сервисом микроблогов Weibo и другими приложениями. Кроме того, была заблокирована игра Clash of Kings.